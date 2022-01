Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä nosti Ylen Ykkösaamussa lauantaina esiin kolme puoluetta, joiden asema on erityinen huomenna sunnuntaina pidettävissä ensimmäisissä aluevaaleissa.

Hän viittaa aikaisemmin viikolla julkistettuun Ylen aluevaalikannatusmittaukseen, jossa keskusta nousi sdp:n kannoille. Jokisipilä muistuttaa myös siitä, ettei Helsinki ole mukana aluevaaleissa.

”Keskustan suhteen tilanne on mielenkiintoinen: lukema on paras heille pitkään aikaan näissä kyselyissä. Se pitää muistaa, että kun Helsinki puuttuu, siitä on keskustalle hyötyä. Vihreät on sitten se, joka ehdottomasti kärsii eniten”, hän kommentoi.

”Kyllä nämä sellaiset vaalit on, että keskustalla on ikään kuin pakko menestyä. Politiikan lähestyminen maakunnan kautta on keskustalle ominaista. Jos tulisi vaikka samanlainen vaalitulos kuin viime eduskuntavaaleissa, se olisi katastrofi puolueelle”, Jokisipilä jatkaa.

Perussuomalaisille aluevaalit ovat Jokisipilän mukaan vaikeat, koska puolue on profiloitunut lähinnä valtakunnallisissa kysymyksissä. Perussuomalaiset putosi Ylen gallupissa neljänneksi ja menetti kannatustaan 3,3 prosenttiyksikköä.

