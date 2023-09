Ukrainan kevyt jalkaväki on päässyt asemiin "lohikäärmeen hampaiksi” kutsuttujen Venäjän puolustuslinjan betoniesteiden ja muiden panssarivaunuesteiden taakse Zaporižžjan rintamalla, arvioi ajatushautomo ISW (Institute for the Study of War).

Ukrainan vastahyökkäys näin ollen etenee yhä Verbovessa Zaporižžjan alueella, missä ukrainalaisjoukkojen on jo aiemmin kerrottu päässeen ainakin hetkellisesti läpi Venäjän ensimmäisestä puolustuslinjasta. Nyt kyse on puolustuslinjan sisemmästä kerroksesta, ja ISW uskoo, että Ukrainan joukot pyrkivät myös pitämään saavuttamansa asemat näiden puolustusrakennelmien takana.

Varsinaisesta puolustuslinjan murtumisesta ei silti ajatushautomon mukaan vielä voida puhua, sillä Ukrainan raskaan kaluston – kuten tankkien – pääsystä puolustuslinjan ohi ei toistaiseksi ole näyttöä. Jalkaväen pääsyn asemiin linjojen sisälle todistaa ISW:n mukaan geopaikannettu kuva- ja videomateriaali.

ISW:n tiiminvetäjä George Barros kommentoi jo aiemmin X-palvelussa Ukrainan joukkojen mahdollista etenemistä Venäjän puolustuslinjan myöhemmille kerroksille. Hänen mukaansa todistusaineisto ei kuitenkaan vielä anna varmuutta varsinaisen Surovikinin linjan läpi pääsystä. Venäjän puolustuslinjaa kuvataan yleisesti kokonaisuudessaan kolmiportaiseksi.

ISW uskoo lisäksi, että ukrainalaisjoukot pyrkivät nyt leventämään Venäjän ensimmäiseen puolustuslinjaan aikaansaamaansa aukkoa. Se kokoaa murtumaan lisäjoukkoja sekä -kalustoa ja etenee myös Zaporižžjan rintaman sellaisissa osissa, joissa tämän linjan läpi ei vielä ole päästy.