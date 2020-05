Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty, miksi Suomi ei ole mukana Hollannin, Itävallan, Ruotsin ja Tanskan lauantaina tekemässä vastaehdotuksessa EU:n elvytysrahastoksi.

Selitys on yksinkertainen. Niin sanottu niukka nelikko, eli Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska ovat muodostaneet jo aikaisemmin niin sanotun prosenttiryhmän, joka on EU:n budjettineuvotteluissa vaatinut, että budjetin kokonaistaso on enintään 1,00 prosenttia EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomi ei ole ollut ryhmässä mukana missään vaiheessa.

Itävalta, Hollanti, Tanska ja Ruotsi ehdottivat lauantaina väliaikaista, kertaluonteista lainaperusteista pelastusrahastoa koronakriisin hoitamiseen. Kyseessä on vastaehdotus Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin maanantaiselle esitykselle 500 miljardin euron yhteisvastuullisesta elvytysrahastosta.

”Hansaliitto repesi. Melkein parempi, että Suomi ulkona. Meistä ei taida tulevaisuudessa olla muille talousneuvojen antajaksi”, eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kommentoi Twitterissä.