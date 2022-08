Mykolajiv, Ukraina. Ukraina on käynnistänyt vastahyökkäyksen maan eteläisellä akselilla, Mykolajivin alue mukaan luettuna, alueella on käyty raskaita taisteluita, ja Mykolaivin kaupunkia ympäröiviä kyliä on pommitettu raskaasti.

Kuva: Alex Chan Tsz Yuk