Perjantaina eduskunnan täysistunnossa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) epäluottamuslausetta esittänyt kokoomus ei pyytänyt muita oppositiopuolueita etukäteen mukaan hankkeeseensa. Oppositiossa on kuitenkin laajaa tyytymättömyyttä Kiuruun ja kokoomus saanee ainakin perussuomalaiset tuekseen Kiurua vastaan luottamusäänestyksessä.

Esitys oli kokoomuksen oma, kertoo toisen suuren oppositiopuolueen perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Tavio on kuitenkin jo aiemmin todennut, että epäluottamuslause on perusteltu.

Tukeeko perussuomalaiset ryhmänä epäluottamuslausetta Kiurulle?

”Näkisin, että PS tulee äänestämään epäluottamusta Kiurulle, koska tämä ei ole lähtenyt korjaamaan vailla kunnollisia perusteluja tekemäänsä päätöstä sulkea ruokaravintoloita”, Tavio sanoo Uudelle Suomelle viitaten ravintolarajoituksiin.

Perussuomalaisten ryhmyri Ville Tavio arvostelee hallituksen ravintoloille asettamia rajoituksia. Kuva: Inka Soveri

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo hänellä olleen tiedossa perjantaina, että ”jotain on tulossa”. Se, että kyse oli nimenomaan ministeri Kiuruun kohdistuvasta epäluottamusesityksestä, selvisi vasta kokoomuksen järjestettyä tiedotustilaisuuden perjantaina täysistunnon jälkeen.

Essayahin mukaan KD-ryhmän suhtautumista asiaan ei ole vielä päätetty. Eduskuntaryhmä käy asiaa läpi tiistaina.

”Ryhmänä ei ole vielä otettu kantaa. En lähde ryhmän kantaa arvuuttelemaan”, puoluejohtaja sanoo.

Essayah kyseenalaistaa Kiurun osaltaan johtaman sosiaali- ja terveysministeriön keväällä teettämän maskitutkimuksen, jonka perusteella laajaa maskisuositusta ei annettu vielä alkukesästä. Essayah kyseli Kiurulta eduskunnassa perjantaina, oliko tutkimus ”turha”.

Essayah ihmettelee sitä, että keväällä STM:n tutkimuksessa ”referoitiin ulkomaisia tutkimuksia ja päädyttiin siihen, että suositusta ei anneta”. Syksyllä suositus kuitenkin annettiin, ”vaikka uutta tutkimusta ei ole teetetty”.

”Tämä on mielestäni epäjohdonmukaista, kun Kiuru minullekin vastasi, että kaikki perustuu tieteelliseen tietoon”, Essayah sanoo.

Kiuru totesi vastauksena Essayahille perjantaina, että samaan aikaan kun epidemiatilanne on pahentunut syksyllä, ”tieteellinen näyttö on lisääntynyt, meidän kokemuksemme ovat lisääntyneet, ja nyt me olemme siinä tilanteessa, että [kesän] suvantovaiheen jälkeen terveysviranomaiset suosittelivat maskien käyttöönottoa”.

STM:n kevään tutkimuskatsauksen tehnyt professori emerita Marjukka Mäkelä kiisti perjantaina Uuden Suomen haastattelussa, että ministeriön tilaamaa tutkimusta olisi ohjattu poliittisesti. Toisaalta hän myös kertoi, että tutkimusnäyttö kasvomaskien hyödystä ei ole merkittävästi muuttunut kevääseen nähden, joten hän pysyy yhä STM:n selvityksen sanoman takana. Myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on kiistänyt, että hänen maskinäkemyksiään olisi ohjailtu poliittisesti.

Perussuomalaisten Tavio olisi toivonut ministeri Kiurun vetävän ”omat johtopäätöksensä tästä hänen aiheuttamastaan sotkusta”. Tavion kritiikin keskiössä ovat ravintolarajoitukset, jotka epidemian kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla vaikuttavat voimakkaasti myös ruokaravintoloiden asiakasmääriin ja jotka Tavion mukaan ovat huonosti perusteltuja.

Maskisuositusten epäselvyyksistä Tavio asettaisi vastuuseen ennemmin pääministeri Sanna Marinin (sd) kuin Krista Kiurun.

”Pääministerin tulisi ottaa vastuuta myös huonoista päätöksistä, eikä vain pyrkiä ottamaan kunniaa joka asiassa.”

Oppositioryhmistä myös Liike Nyt eli Harry ”Hjallis” Harkimo on kertonut tukevansa epäluottamusta ministerille.

”Tuen Kokoomuksen ehdottamaa epäluottamusta ministeri Kiurua kohtaan. Kasvomaskien ohjeistus on ollut sekavaa ja tarkoituksenhakuista. Tämä osoittaa myös että hallituksesta puuttuu johtajuus”, Harkimo katsoo.

Epäluottamusta esitti perjantain täysistunnossa kansanedustaja Mia Laiho (kok), jonka ehdotusta tuki eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Ehdotus annettiin kesken budjettikeskustelun, jossa maskisuositus muutenkin oli laajalti esillä.

Eduskunta äänestää ministeri Kiurun luottamuksesta keskiviikkona. Pääministeri Marin on vakuuttanut, että Kiurulla on hänen luottamuksensa, ja myös keskustasta kerrotaan maanantaina medialle, että hallituspuolueet aikovat pysyä Kiurun takana.

Välikysymyksen hallituksen politiikasta tai yksittäisen ministerin toiminnasta voi tehdä yksittäinen poliittinen ryhmä, kunhan takana on vähintään 20 kansanedustajaa. Epäluottamuslausetta voidaan esittää täysistunnon keskustelussa.

Viime vaalikaudella suurin osa oppositiopuolueista esitti yhdessä epäluottamuslausetta ulkoministeri Timo Soinille tämän aborttipuheista ja toiminnasta ministerinä. Soinin tukeminen repi erityisesti tuolloin hallituksessa istuneen kokoomuksen rivejä.

