Trumpin kaudella ulkoministerinä toiminut Rex Tillerson ja presidentti Trump. Tillerson on yksi nimi Trumpin hallinnosta erotettujen tai eronneiden viranhaltijoiden pitkällä listalla.

Pitkä lista. Trumpin kaudella ulkoministerinä toiminut Rex Tillerson ja presidentti Trump. Tillerson on yksi nimi Trumpin hallinnosta erotettujen tai eronneiden viranhaltijoiden pitkällä listalla.

Pitkä lista. Trumpin kaudella ulkoministerinä toiminut Rex Tillerson ja presidentti Trump. Tillerson on yksi nimi Trumpin hallinnosta erotettujen tai eronneiden viranhaltijoiden pitkällä listalla.

Yhdysvaltain presidentin, maailman vaikutusvaltaisimman ihmisen, korkea-arvoiset neuvonantajat olivat huolestuneita Donald Trumpin kauden kestettyä puolisen vuotta. Puolustusministeri Jim Mattis, kansallisen talousneuvoston (NEC) johtaja Gary Cohn ja ulkoministeri Rex Tillerson katsoivat, että presidentin tiedoissa oli ammottavia aukkoja historiasta ja esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen solmituista liitoista.

Tätä tietovajetta yritettiin korjata vaivihkaisella operaatiolla, joka ei johtanut toivottuun lopputulokseen, vaan järkytti pahoin Trumpin itsensä valitsemia vallankäyttäjiä ja puolustushallinnon päättäjiä. Näin kerrotaan tänään tiistaina julkaistussa Pulitzer-palkittujen toimittajien Carol Leonnigin ja Philip Ruckerin kirjassa Minä Yksin – Donald Trump ja valkoisen talon hullut päivät (Otava). Kirja perustuu yli 200 lähteen haastatteluihin, joukossaan Trumpin hallinnon virkamiehiä, ystäviä ja presidentin ulkopuolisia neuvonantajia. Teos julkaistaan samaan aikaan Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella, myös Suomessa.

LUE MYÖS:

Kirjan mukaan Mattis, Cohn ja Tillerson uskoivat, että monet Trumpin impulsiiviset ideat – ”ja heidän jatkuvat vaikeutensa saada presidentti ymmärtämään Yhdysvaltain ulkopoliittisia intressejä” – johtuivat siitä, ettei Trump tuntenut oman maansa historiaa eikä edes maailmankarttaa. He päättivät pyrkiä kertaamaan Trumpille perusasiat maailman tilasta ja kutsuivat Trumpin puolustushallinto Pentagonin pääesikunnan salakuuntelulta suojattuun neuvotteluhuoneeseen verhoten todellisen tarkoituksensa Afganistanin-tilanteen katsaukseksi.

Kirjan mukaan presidentti Trumpilla oli tapaamisessa kylmäävä̈ vaikutus Yhdysvaltain sotilaalliseen ja kansallisen turvallisuuden johtoon. Tilaisuuden esittelymateriaalit oli muokattu graafisiksi, jotta lyhytjännitteisen presidentin huomio saataisiin pysymään asiassa, mutta juoni ei onnistunut.

Trump mietti kokouksessa ääneen Yhdysvaltain Afganistanin-joukkojen komentajan, kenraali John Nicholsonin vapauttamista tehtävistään ja syytti, että tämä ei ”osaa voittaa”. Hän ryöpytti myös yleisesti Yhdysvaltain asevoimia häviäjiksi todeten, että ”me emme enää voita sotia”. Lopulta hän hermostui täysin.

”Minä en lähtisi sotaan teidän kanssanne”, Trump sanoi paikalla oleville kenraaleille kirjan mukaan.

”Te olette tolloja ja vauvoja.”

Vietnamin sodan lääkärintodistuksen varjolla välttäneen Trumpin sanat järkyttivät sotilasjohtajia, joista useat, toisin kuin Trump, olivat olleet sodassa. Kirjan mukaan useat läsnäolijat harkitsivat marssimista ulos, mutta vain yksi puhui mielensä ääneen.

Ulkoministeri Rex Tillerson, joka sai lähteä tehtävästään vuoden 2018 puolella, keskeytti presidentin saarnan, kuten kirja kuvaa. Trump puhui juuri siitä, että Yhdysvaltain pitäisi tienata sotilaillaan.

”Te erehdytte”, Tillerson sanoi kirjan mukaan.

”Herra presidentti, te olette täysin väärässä. Kaikilta osin.”

”Hän on helvetinmoinen ääliö”, ulkoministerin kerrotaan todenneen presidentistä myöhemmin.

LUE MYÖS:

Tämä oli yksi esimerkki Trumpin kautta leimaavasta epäluottamuksesta jopa oman hallinnon asiantuntijatietoon. Kirjan mukaan kiinteistömoguli Trump, joka nousi presidentiksi ”eliitinvastaisena” ehdokkaana, todella tuntee suurta epäluottamusta amerikkalaisia instituutioita kohtaan ja uskoo Yhdysvaltain ”syvän” virkamieskoneiston olevan salaliitossa itseään vastaan.

Toinen näkyvä merkki asiasta nähtiin Suomessa, kun Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingin kesällä 2018. Tuolloin Trump kieltäytyi vahvistamasta USA:n tiedusteluviranomaisten tiedot, joiden mukaan Venäjä oli yrittänyt sabotoida Yhdysvaltain vaaleja auttaakseen Trumpia voittamaan.

”Oma väkeni tuli puhumaan minulle, Dan Coats ja muutamat muut, ja he sanoivat uskovansa, että se on Venäjä. Tässä minulla on presidentti Putin. Hän sanoi juuri, ettei se ole Venäjä. Sanonpa vain tämän: en näe mitään syytä miksi se olisi Venäjä”, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Yhdysvaltain tiedustelussa uskottiin, että Putin oli itse tilannut häirintäoperaatiot. Yhdysvalloissa tilaisuutta järkyttyneinä seuranneet Venäjä-tutkinnan syyttäjät tiesivät, että Trumpille oli myös esitetty todisteita asiasta.

Kirjan mukaan Trumpin esiintyminen Helsingissä ”herätti kauhua kansallisen turvallisuuden ylätasolla Washingtonissa”.

Kirjan mukaan Trump kertoi myöhemmin avustajalleen, että hänen piti sanoa: ”En näe mitään syytä, miksi se ei olisi Venäjä.” Tämä hän oli myös kirjoittanut paperilapuille, jota näytti avustajalleen. Kirjassa jää auki, mikä lopulta oli totuus asiassa. Trumpin pitkäaikainen linja on kuitenkin ollut Venäjän tekojen ja osallisuuden vähättely.

LUE MYÖS:

Ei täysin vailla logiikkaa

Kirjoittajien mukaan Trumpin kausi ei ole ollut täysin sattumanvarainen, vaikka siltä on voinut hetkittäin näyttää. Päätöksentekoa on ohjannut tietty logiikka: ”yhden miehen itsekeskeinen, harkitsematon logiikka – mutta logiikka yhtä kaikki”.

Kirjoittajien mukaan ”Trumpin johtotähti on ollut hänen oman valtansa säilyttäminen, vaikka se merkitsisi huteran demokratiamme vaarantamista”.

”Tämä on tarina siitä, miten Trump ja hänen neuvonantajansa ovat yrittäneet selviytyä ja siitä, kuinka he ovat koetelleet Amerikan demokratian lujuutta ja kansakunnan yhteishenkeä”, toimittajat kuvaavat kirjaansa.

Kirjassa kerrotaan muun muassa hienovaraisista ja vähemmän hienovaraisista keinoista, joilla Trumpin neuvonantajat oppivat valtiomiesten tapaamisissa suojelemaan ja peittelemään presidentin tietämättömyyttä kansainvälisistä asioista.

Teos ei olennaisesti muuta sitä kuvaa, joka julkisuudessa on Trumpista syntynyt. Tämä voi johtua siitä, että ”yksikään Yhdysvaltain presidentti ei ole ollut niin avoin ja läpinäkyvä kuin Trump”, kuten kirjoittajat toteavat.

”Hän on paljastanut mielialansa ja purkanut tuohtumustaan tviittaamalla päivittäin, joskus jopa tunneittain.”

LUE MYÖS: