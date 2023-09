Entinen pääministeri Sanna Marin (sd) on siirtymässä Tony Blair -instituutin strategiseksi neuvonantajaksi.

Puhemiesneuvosto puoltaa vapautuksen myöntämistä Sanna Marinille (sd).

Marin on pyytänyt vapautusta kansanedustajan työstään päästäkseen siirtymään Tony Blair -instituutin strategiseksi neuvonantajaksi.

Puhemies Jussi Halla-aho (ps) kertoi eilen julkisuuteen, että eroanomus jäi pöydälle. Iltalehden mukaan Halla-aho totesi, että puhemiesneuvoston tulee ensin perehtyä sekä eroanomukseen että instituuttiin, joka on ”varmasti monelle tuntematon”. Halla-ahon mukaan kynnys eron myöntämiselle on korkeahko.

”Painavana perusteena on pidetty sitä, että henkilö siirtyy merkittäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin”, Halla-aho sanoi torstaina Iltalehden mukaan.

Marinin eronpyyntö on ehtinyt aiheuttaa keskustelua äänestäjän kuluttajansuojan näkökulmasta, kun kansanedustaja on eroamassa toimestaan heti vaalikauden alussa. Esimerkiksi keskustan varapuheenjohtaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Petri Honkonen totesi, että kynnys eroille on nykyään liian alhaalla ja perustuslakivaliokunnan olisi syytä arvioida tilannetta.

Uusi Suomi kysyi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta Heikki Vestmanilta (kok), onko hän Honkosen kanssa samaa mieltä.

”Puhemiesneuvosto lausuu perustuslain esitöiden ja vakiintuneen käytännön mukaan kansanedustajan vapautuspyynnöstä. Puhemiesneuvoston tehtävä on ottaa vapautuspyyntöön ja sen käsittelyyn kantaa. Vapautuspyyntö voidaan periaatteessa eduskunnan työjärjestyksen mukaan lähettää myös perustuslakivaliokuntaan, mutta sitä ei edellytetä eikä se ole ollut eduskunnan käytäntö”, Vestman viestitti aamupäivällä Uudelle Suomelle.

Puhemiesneuvosto on päätynyt puoltamaan Marinin vapautuspyyntöä, kerrottiin toimittajille eduskunnassa tänään, kun täysistunto oli alkamassa kello 13 aikoihin.

Varsinaisen päätöksen vapautuspyynnöstä tekee eduskunnan täysistunto.

Puhemiesneuvosto kiistää tiedotteessa julkisuudessa levinneet STT:n tiedot, joiden mukaan neuvosto olisi pyytänyt asiasta vielä lisäselvitystä.

Päivitetty klo 15:37 puhemiesneuvoston tiedotteella.

