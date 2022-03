Venäläisillä lentoyhtiöillä on vaikeuksia saada uusia lentokoneita kansainvälisiltä konemarkkinoilta pakotteiden takia, joten maassa suunnitellaan omaa lentokonetuotantoa.

Venäjän liikenneministerin mukaan Venäjä ottaa ilmailunsa järjestämiseksi esikuvaksi myös Iranin, koska se on hänen mukaansa esimerkki maasta, ”joka on pystynyt löytämään ratkaisuja pakotteiden alla” venäläisen uutistoimiston Tassin mukaan. Iran on tiettävästi saanut hankittua käytettyjä lentokoneita markkinoilta.

Asiasta kertoo sveitsiläinen ilmailualan erikoislehti Aerotelegraph. Se perustaa tietonsa venäläisen Tass-uutistoimiston välittämään uutiseen.

Jos tuotannon aloitus etenee ja onnistuu, Venäjällä on tarkoitus alkaa tuottaa Irkut MS-21 - ja Superjet 100 -koneita. Myös Tupolevin Tu-214-konetta on jo tuotannossa jonkin verran, mutta nyt tarkoitus on lisätä valmistusta ja nopeasti. Tu-214 on Tu-204:sta kehitetty versio.

Liikenneministerin mukaan tavoitteena on selvittää, miten Tu-214:sta voidaan alkaa valmistaa nopeasti kymmenen koneen kuukausitahtiin. Vuonna 2020 konetyyppiä valmistettiin Uljanovskissa neljä kappaletta. Koneessa on 180-210 matkustajapaikkaa.

Konetta valmistaa UAC-niminen yhtiö, joka kuuluu Rostecille Aerotelegraphin mukaan.

Viime päivinä venäläiset uutislähteet kuten riippumaton Meduza-julkaisu ja talouslehti Kommersant raportoivat venäläisistä, jotka välttelevät lentomatkustamista venäläisyhtiöillä, koska matkustajat eivät luota enää niiden varaosahankintaan ja turvallisuuteen.

LUE SEURAAVAKSI: