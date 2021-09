Keskustan europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen kannattaa tiukkaan velkakuriin palaamista Euroopassa. Hän katsoo, että vaihtoehtona ovat suuret yhteisvastuut.

”Selvää on, ettei budjettialijäämien, eikä varsinkaan 60 prosentin velkasuhteen saavuttaminen välittömästi vuoden 2023 alusta ole mahdollista. Mutta selvä käänne kohti 60-80 prosentin rajaa on välttämätöntä. Siihen tähtäävät päätökset pitäisi tehdä nopeasti. Jos budjettikuriin ei palata, edessä on suuret yhteisvastuut. Sellaiset pitää estää”, Pekkarinen totesi puheessaan Jyväskylässä lauantaina.

Ulostulo liittyy EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen budjettikurisääntöihin, jotka asettavat alijäämän rajaksi 3 prosenttia bruttokansantuotteesta ja valtionvelan rajaksi 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Säännöt ovat koronapandemian vuoksi tauolla ja neuvottelut uusista säännöistä alkavat Saksan huomisten liittopäivävaalien jälkeen. Pekkarisen väläyttämä 60-80 prosentin raja tarkoittaisi siis merkittävää tiukennusta.

Suomi on ottanut ennalta kriittisen kannan vaatimuksiin EU:n velka- ja alijäämäsääntöjen löysäämisestä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) vei Suomen mukaan niin sanottujen nuukien jäsenmaiden kirjeeseen, mikä pääsi yllättämään myös hallituskumppanit.

Pekkarisen mukaan on ”erittäin tärkeää ja oikein”, että Saarikko asettui tukemaan kestävää finanssikuria yhdessä seitsemän muun euromaan valtiovarainministerin kanssa.

”Eurooppa on jakautumassa finanssikuriasiassa kahteen osaan. Niihin, joiden mielestä käänne edes lähemmäs vanhoja Emu-sääntöjä on väärää politiikkaa. Tällä kannalla olevia ei huoleta oman maansa velkaantuminen. He luottavat siihen, että mikäli maa joutuu ylitsepääsemättömiin ongelmiin, muu euro-Eurooppa tulee ja pelastaa. Kysymys kuuluu, onko velalla enää mitään väliä? Voidaanko velkaelvytystä - uutta velkaa vanhan päälle - ja sen mahdollistavaa keskuspankin ”setelien painamista” jatkaa kuinka kauan hyvänsä Emu-kriteerejä entistä enemmän rikkoen”, hän kysyy.

LUE SEURAAVAKSI: