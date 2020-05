Eduskunta äänesti tiistaina täysistunnossaan kokoomuksen ehdotuksesta sallia väliaikaisesti ravintoloille muiden kuin väkevien alkoholijuomien ulos- ja etämyynti.

Ehdotus, joka oli oppositiopuolueen niin sanottu ponsi eli lausumaehdotus hallituksen esitykseen ravintola-alan koronatuista, kaatui hallituspuolueiden vastustukseen. Sitä vastaan äänestivät muun muassa vihreät paikalla olleet edustajat, vaikka puolueen riveistä oli kannatettu ravintoloiden ulosmyyntioikeutta.

”Kannatan lämpimästi ravintoloiden oikeutta myydä viiniä ulos. Tänään äänestin kuitenkin sitä vastaan täysistunnossa. Miksi ihmeessä?” kansanedustaja Atte Harjanne (vihr) toteaa sosiaalisen median kirjoituksessaan.

Hän huomauttaa aluksi, että koska kyse oli ravintoloiden koronatuesta, ei alkoholipolitiikka varsinaisesti ollut käsittelyssä, kun taas kokoomuksen esitys olisi muuttanut alkoholilakia. Alkoholilainsäädännön mahdolliset muutokset ovat hallituksessa erikseen pohdittavana, Harjanne toteaa.

”Suomessa kansallista politiikkaa ei perinteisesti tehdä niin, että mitattaisiin kansanedustajien mielipiteet salissa yksittäinen asia kerrallaan. Enemmistöhallituksen kanssa homma menee niin, että opposition esitykset lähtökohtaisesti aina dumataan täysistuntosalin äänestyksissä. Koska hallituksen linja on neuvoteltu kompromissi, tässä duunissa joutuu silloin tällöin äänestämään omaa näkemystään vastaan. Esimerkiksi opposition talousarvioaloitteiden seassa on aina sellaisia, joita mielellään tukisin. Homma ei kuitenkaan nykyisellään toimi niin, ja sitä on vaikea hetkessä muuttaa”, Harjanne selittää ratkaisunsa taustaa.

”Vihreillä ei perinteisesti ole puolue- tai ryhmäkuria, ja olen periaatteessa vapaa äänestelemään salissa miten huvittaa. Hallituksen toimintakyky perustuu kuitenkin porukkana toimimiseen, luottamukseen ja ennakoitavuuteen. Yllättävä omapäinen irtiotto yksittäisessä asiassa olisi tältä kannalta tuhoisaa. Korona-aika tuo tähän vielä lisämausteen, kun edustajien määrää salissa on rajoitettu. Minäkin äänestin tänään tavallaan neljän kansanedustajan mandaatilla, eli poikkeusaikana sooloilu olisi erityisen hasardia”, hän jatkaa viitaten eduskunnan supistettuun kokoonpanoon.

Harjanne ottaa kantaa myös kokoomuspoliitikkoihin, jotka syyttelevät vihreitä ryhmäkurin ”uudesta tasosta”.

”Twitterissä paraikaa ilakoivat kokoomuslaiset tietävät hyvin kaiken tämän. Tällainen yksittäiselle kansanedustajalle tai hallituspuolueelle hankalaksi rakennettu asetelma on perustemppu oppositiopolitiikan pelikirjassa, eikä siinä mitään. Se on tapa kerätä pisteitä ja luoda painetta ajamalleen asialle. Sitä voi tehdä tyylillä tai ilman, ja molempia näkee.”

Harjanne kysyy, ”onko tällainen systeemi paras mahdollinen, jossa jokainen täysistunnon äänestys muodostuu käytännössä äänestykseksi hallituksen luottamuksesta”.

”Vaikea sanoa. Helsingin kaupunginvaltuusto ei rakennu hallitus-oppositio-asetelman varaan. Valtuustossa yksittäisen aloitteen tai ponnen tekijällä on vähemmän merkitystä suhteessa sisältöön, mikä on hienoa ja yksittäiselle valtuutetulle usein palkitsevaa. Kansallisessa lainsäädäntötyössä vastaava voisi johtaa tehottomaan ja poukkoilevaan päätöksentekoon.”

Hän kertoo työskentelevänsä sen eteen, että hallitus päätyisi lopulta esittämään ulosmyynnin sallimista ja pienpanimoiden etämyynnin mahdollistamista koronakriisistä selviämisen tueksi.

