Jan Vapaavuori on puhunut usein liberaalista demokratiasta ja sen puolustamisesta. Tätä on tapahtunut näkyvästi yhteyksissä, joissa hän on kommentoinut perussuomalaisen puolueen asetelmia.

Hän toisti kantansa pormestarin paikalta tiukasti, kun Halla-aho tuli valituksi puolueen puheenjohtajaksi kesällä 2017.

”Kokoomus ei perussuomalaisten eilisten valintojen jälkeen voi jatkaa samassa hallituksessa heidän kanssaan. Ihmisarvon ja vähemmistöjen puolustamisen, suvaitsevaisuuden ja sydämen sivistyksen arvot on kirjoitettu niin syvälle Kokoomuksen ytimeen, että emme voi olla samassa hallituksessa näitä arvoja kyseenalaistavien tai jopa suorastaan vastakkaisia arvoja ajavien tahojen kanssa”, Vapaavuori kirjoitti Puheenvuoron blogissaan kesäkuussa 2017.

Onko Vapaavuori yhä samaa mieltä asiasta?

Pormestari aloittaa vastauksensa viittaamalla siihen, että liberaali, sivistynyt ja suvaitsevainen demokratia on jatkuvasti ja yhä vahvemmin uhattuna eri puolilla Eurooppaa.

”Se on hyvin huolestuttava ilmiö.”

Vapaavuoren mukaan on löydettävä yhä parempia ja tehokkaampia keinoja pyrkiä torjumaan kehitystä. Helsinki puolustaa liberaalia demokratiaa käytännön teoin. Esimerkkeinä Vapaavuori mainitsee muun muassa kaupungin osallisuusprojektit ja ”demokratian maamerkin”, keskustakirjasto Oodin.

”Mitä sitten hallituspuolueet tai puolueet eduskunnassa tekevät ja kuka on yhteistyössä kenenkin kanssa, niin en nyt katso tarpeelliseksi olla siitä tällä hetkellä mitään mieltä.”

Perussuomalaiset ovat herättäneet viime aikoina huomiota poliisia vastaan kohdistamallaan kritiikillä. Tätä on kuultu poliitikkojen puheista käynnistettyjen poliisitutkintojen sekä Porvoon poliisiampumisten yhteydessä. Erityisen näkyvää oli puheenjohtaja Halla-ahon ja kansanedustaja Sebastian Tynkkysen (ps) esittämä kritiikki poliisin vaitonaisesta tiedotuslinjasta.

Vapaavuori muistuttaa, että Arkadianmäellä on 200 kansanedustajaa.

”Minusta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä yksittäisten kansanedustajien puheista.” Maailmassa on aina ollut kaikenlaista puhetta. On ollut huolestuttavampaa puhetta ja vähemmän huolestuttavaa puhetta.”

Vapaavuoren mukaan asiaan liittyy eri ulottuvuuksia. Hän huomauttaa, että liberaalissa demokratiassa poliisia myös saa arvostella.

”Kysymys on siitä, mistä tarkemmin arvostellaan ja minkälaisella kielenkäytöllä.”

Suomessa on kaikesta huolimatta Vapaavuoren mielestä toistaiseksi lievempi ja vähemmän jännittynyt tilanne kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kielenkäyttö on eurooppalaisittain kohtuullisen maltillista, mutta voimistuu Vapaavuoren mukaan Suomessakin.

”Huoli on se, että rajoja kokeillaan koko ajan enemmän ja enemmän.”

Aiemmin toisten ihmisten kunnioittaminen ja ihmisarvo olivat itsestäänselvyyksiä, mutta Vapaavuori näkee Suomessakin koko ajan enemmän merkkejä siitä, että tätä halutaan kyseenalaistaa.

Kiinnostaako presidenttiehdokkuus?

Vapaavuori on toiminut aiemmin Suomen elinkeinoministerinä ja asuntoministerinä. Voisiko hän vielä palata valtakunnan politiikkaan?

”Kaikki tässä maailmassa on mahdollista. Ei sitä voi koskaan tietää. Minulla on tapana ajatella niin, että elämässä kannattaa lähtökohtaisesti muutenkin sulkea mahdollisimman vähän ovia.”

Toisaalta pormestari haluaa elää tässä päivässä ja katsoa, mihin maailma ja oma mieli vie.

Julkisuudessa on jo spekuloitu, että Vapaavuori saattaisi olla kokoomuksen seuraava presidenttiehdokas vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Kiinnostaako tehtävä?

”Minua kiinnostaa tällä hetkellä toimia Helsingin pormestarina, eikä mikään muu. Se, mikä minua kiinnostaa joskus myöhemmin, sitä en osaa vielä sanoa.”

