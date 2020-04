Kiinan uusissa koronavirustartunnoissa nähtiin sunnuntaina käänne huonompaan. Uutistoimistojen mukaan uusia tartuntoja todettiin 24 tunnin sisällä 108, eli eniten yli viiteen viikkoon.

BBC:n siteeraamien kiinalaisviranomaisten mukaan valtaosa uusista tartunnoista todettiin ulkomailta palanneilta kiinalaisilla. Lähes puolet uusista tartunnoista on raportoitu Pohjois-Kiinassa sijaitsevassa Heilongjiangin maakunnassa, jonne useat kiinalaiset ovat hiljattain palanneet Venäjältä.

Italian viranomaiset kertoivat sunnuntai-iltana, että koronavirukseen menehtyi 24 tunnin jaksolla 431 ihmistä. Määrä on matalin kolmeen viikkoon. Uusia tartuntoja todettiin sunnuntai-iltana päättyneellä 24 tunnin jaksolla 1 984.

Myös Yhdysvalloissa menehtyneiden määrä on laskenut edellisestä vuorokaudesta noin neljällä sadalla. Johns Hopkins -yliopiston mukaan ainakin 1 514 ihmistä on kuollut koronavirukseen viimeisen 24 tunnin aikana. Todettuja tartuntoja on maassa yli 555 000.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koko maailmassa on nyt 1,85 miljoonaa koronatartunnan saaneita. Virus on vaatinut 114 000 ihmisen hengen.

Euroopassa Espanja aikoo avata tiettyjä liiketoimintoja tänään maanantaina. Italia puolestaan jatkaa rajoitustoimia vapun yli.

Lue lisää: