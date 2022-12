Kokoomuksen eduskuntaryhmästä kesällä eronnut kansanedustaja Wille Rydman antaa blogikirjoituksessaan ymmärtää, ettei paluuta ryhmään ole ja että hänen aikansa kokoomuksessa lienee ohi.

”Kun nyt näyttää ilmeiseltä, ettei kokoomuksesta puolueena löydy riittävästi väkeä näitä sen johdon linjauksia kyseenalaistamaan, niin luonnollista toki on, että itsekin osaan asiasta omat johtopäätökseni vetää”, Rydman kirjoittaa.

Syyttäjät päättivät joulukuussa, että Rydmanille ei nosteta syytettä seksuaalirikoksesta, josta häntä epäiltiin. Vuoden 2015 tapahtumia koskenut rikosepäily liittyi vyyhtiin, joka koski Rydmanin henkilösuhteita nuoriin, myös alaikäisiin naisiin. Naisten kertomukset Rydmanin ahdistavaksi koetusta käytöksestä nosti esiin Helsingin Sanomat artikkelissaan.

Rydman arvostelee blogikirjoituksessaan kovin sanoin kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Kai Mykkästä, jotka hänen mukaansa langettivat hänelle ”HS-jutun perusteella välittömän tuomionsa, joka astui heti voimaan”.

”Tuomiota ei ole harkittu uudelleen, vaikka syyttäjä teki minun osaltani syyttämättäjättämispäätöksen ja vaikka poliisi päinvastoin käynnisti HS-jutussa esitettyihin väitteisiin liittyen esitutkinnan, jossa jutun kirjoittajia ja keskeisiä siihen haastateltuja henkilöitä epäillään mm. törkeästä kunnianloukkauksesta”, Rydman kirjoittaa.

Rydman on kiistänyt suuren osan artikkelin väitteistä sekä sen, että olisi syyllistynyt rikokseen. Rydmanin mukaan hänen HS-artikkeliin liittynyt vastineensa sivuutettiin kokoomusjohdossa täysin, ja ”puoluejohto nimenomaisesti torjui kaikki yritykset selvittää asiaa”. Rydman nostaa esiin muun muassa Kai Mykkäsen poikkeuksellisen vaatimuksen uudesta poliisitutkinnasta Rydmanin tapauksessa ja Petteri Orpon sanavalinnan, jonka mukaan ”se, mitä on tapahtunut [Rydmanin asiassa], se on järkyttävää eikä hyväksyttävää”.

”Väitteet, joiden todenperäisyyden Orpo kahta päivää aiemmin oli sanonut selvittävänsä, olivatkin nyt ilman mitään selvitystä muuttuneet tapahtuneiksi tosiasioiksi”, Rydman arvostelee.

Syyttäjät käynnistivät kesällä Rydmanin rikosepäilyistä uuden esitutkinnan, koska kertaalleen aiemmin esiselvitetystä kokonaisuudesta ilmeni uutta tietoa lehtijutun myötä. Syyttäjien näkemyksen mukaan esitutkinnan perusteella ei kuitenkaan ollut todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

