Pandemia pakotti EU:n päätöksentekijät ja instituutiot etätöihin. Koronapaketeista keskustellaan videoyhteydellä ja parlamentti äänestää etänä. Euroopan unionissa pohditaan, miten monivuotista rahoituskehystä on kehitettävä vastaamaan muuttunutta maailmaa.

Euroopan suunta -ohjelmasarja Euroopan suunta -podcast on keskusteluohjelmien sarja, jonka tuottaa Eurooppalainen Suomi ry. Podcast-sarja julkaistaan Uuden Suomen verkkosivuilla huhti-toukokuussa alkaen keskiviikosta 29.4. 2020. Sarjassa on kymmenkunta jaksoa, joissa ovat vieraina muun muassa komissaari Jutta Urpilainen, europarlamentaarikot Heidi Hautala, Sirpa Pietikäinen, Miapetra Kumpula-Natri ja Henna Virkkunen, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, pormestari Jan Vapaavuori sekä useita muita poliitikkoja ja tutkijoita. Eurooppalainen Suomi ry on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö, ja osa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi pyrkii toiminnallaan lisäämään kansalaisten aktiivisuutta, keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista sekä lisäämään ja parantamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa.

Euroopan Suunta -podcastin erikoistuotantokauden vieraina tänään europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd) ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Laura Nordström. Jakson juontaa Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Aku Aarva.

”Euroopan parlamentti on päässyt alkukankeuksien jälkeen työn makuun. Esimerkiksi valiokunnat ovat kokoontuneet etänä ja vastuita on jaettu asiakohdittain ja varjokokouksia ja epävirallisia varjokokouksia on järjestetty. Kesäkuussa on äänestykset valiokunnissa ja päästään oleellisilla kysymyksillä vaikuttamaan komission agendaan”, kertoo meppi Kumpula-Natri työstään kriisin aikana.

Jaksossa äimistellään ”vaikuttavaa” digiloikkaa EU-instituutioissa, joissa koronapandemia teetti parissa viikossa vuosikymmenien muutoksen. Esiin nousee huoli Euroopan parlamentin asemasta, kun epävirallinen verkostotyö on hankaloitunut.

”Arvioisin, että kriisin jatkuessa pidempään, jää Euroopan parlamentti instituutioiden välisissä voimasuhteissa syrjään, koska tämmöisenä epävirallisempana vallan vahtikoirana toimimisen mahdollisuudet ovat heikommat, kun verkostoituminen, käytäväkeskustelut ja koalitioiden tekeminen on hankalaa etänä. Valtakoalitiossa Brysselin päässä parlamentti on aiemmissakin kriiseissä jäänyt jalkoihin, ja europarlamentaarikot ovat tuoneet tätä huolta esille,” toteaa tutkija Laura Nordström Helsingin yliopistolta.

