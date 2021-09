Turvallisuuspolitiikka.Tasavallan presidentti Sauli Niinistö varoittaa Euroopan ja Venäjän huonoista väleistä. ”Vaarana on, että yhteistyöhön perustuvan turvallisuuden perinne katoaa.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi Ulkopoliittisessa instituutissa pitämässään puheessa, että Suomella on ratkaiseva vuosi edessään, kun sekä Euroopan unioni että puolustusliitto Nato ovat ”muotoilemassa omaa tulevaa turvallisuus- ja puolustusnäkemystään”.

”EU:n jäsenvaltiona Suomi toimii aktiivisesti sisältä päin: kuinka muovaamme EU:sta aiempaa vahvemman kansainvälisen toimijan, sellaisen joka puolustaa entistä paremmin meidän etujamme suurvaltakilpailun keskellä? Naton kumppanimaana Suomi tarkkailee tilanteen kehittymistä tiiviisti ulkopuolelta: missä valossa tulevaisuuden sotilasliitto näkee kumppanuussuhteensa ja pysyykö ovi jäsenyyteen avoimena?” Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Venäjään liittyen ”on havaittavissa monia huolestuttavia kehityskulkuja”.

”Euroopan unionin ja Venäjän välinen suhde on käytännöllisesti katsoen kuihtunut olemattomiin. Kumppanuuden hakemisen tilalle on tullut kasvavaa epäluuloa ja molemminpuolista syyttelyä. Meillä on aitoja erimielisyyksiä – sitä ei tule kiistää.”

”Tästä huolimatta kehotan kaikkia katsomaan suurempaa kokonaiskuvaa. Menetämme mahdollisuuksia käsitellä yhteisiä uhkia ja haasteita Euroopassa. Vaarana on, että yhteistyöhön perustuvan turvallisuuden perinne katoaa. Saatamme näin ollen kävellä silmät ummessa keskelle vielä suurempaa konfliktia kuin se, joka nyt on käynnissä”, Niinistö sanoi.

