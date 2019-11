Taksi Helsinki ei pysty vahvistamaan taksikuskinakin toimivan kuntapoliitikko Abdirahim ”Husu” Husseinin (sd) kertomaa viikonlopun ajon tapahtumista, Ilta-Sanomat kertoo.

Hussein on kertonut julkisuuteen, että hän joutui lauantaina ajossa ollessaan rasistisen hyökkäyksen kohteeksi ja jätti kyydittävänsä bussipysäkille moottoritien varteen. Myös Uusi Suomi uutisoi Husseinin kertomasta.

Ilta-Sanomien mukaan Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen selvitti Husseinin taksin lokitietoja.

”Me emme pysty vahvistamaan Husseinin kertomusta reitin osalta. Ajankohdat eivät täsmää. Tuohon Husseinin ilmoittamaan aikaan hänen taksinsa ei ole Tuusulanväylää mennyt, eikä sinne näin ollen olla myöskään pysähdytty”, Kantonen kertoo lehdelle.

Kantosen mukaan Taksi Helsinki on pyytänyt Husseinilta selvitystä yön tapahtumista. Hussein sanoo IS:lle, että hänellä on kuitteja, joilla hän voi vahvistaa tarinansa.

Hussein kertoi viikonloppuna julkaisemassaan tviitissä alun perin näin: ”Eilen taksikyydissäni ollut haukkui pystyyn ja kehotti minua palamaan kotiin Somaliaan puolustamaan isänmaatani. Pysäytin auton moottoritiellä ja pyysin tämän poistumaan kyydistä. Hän oli ihmeissään, ettei minulle kelvannut hänen rahoja. Sanoin, etten ota rasisteilta rahaa.”

Maanantaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa hän puhuu ”viime viikosta” ja muotoilee tapahtumat näin:

”Viime viikolla kyytiin tulee suomalainen mieshenkilö iältään 45-55v. Tämä kertoo ensin minne haluaa tulla ajetuksi ja me lähdetään sinne päin. Lähdettiin keskustasta Tuusulan tien päin. Heti matkan alettuaan herra alkaa kyselemään mistä päin oon, mitä teen Suomessa, miksi lähdin kotimaastani ja miksi en jäänyt sinne sotimaan ja puolustamaan kotimaani. Yritän selittää, ettei siellä ole hyökkäyssotaa vaan sisällissotaa joka olisi tarkoittanut että minun pitää ampua oman maalaisia plus, että olin lapsi kun lähdin sieltä. Nämä selitykset eivät kelpaa hänelle ja hän jatkaa hänen hyökkäävä aggressiivista puhetta. Ollaan ajettu about 10min . ja tämä kaikki jatkuu. Päätän lopettaa tämän keskustelun pyytämällä häntä poistumaan kyydistä. Jätän hänet sellaisen kohtaan, jossa on bussi pysäkki”, Hussein kirjoittaa.

