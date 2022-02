Monen sijoittajan huolena on oman portfolion pärjääminen rahan arvon heikentyessä. Inflaatio ja siihen liittyvät odotukset rahapolitiikan kiristymisestä ovat painaneet markkinoita jo viime vuoden syksystä.

Mitkä omaisuusluokat voivat pärjätä parhaiten inflaation aikakaudella?

”Olen skeptinen kullan ja muiden raaka-aineiden osalta. Niissä on hirveä ajoitusriski”, toteaa Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman.

Perinteinen turvasatama ei saa kannatusta myöskään Kauppalehden toimituspäällikkö Ninni Myllyojalta.

”En omista hippuakaan, enkä tule hankkimaan.”

Raaka-aineiden voimakkaat hinnanvaihtelut eivät tee niistä relevanttia vaihtoehtoa suurille institutionaalisille sijoittajille, toteaa Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Sama ongelma sulkee pois myös kryptot, joita Murto kutsuu ”kullaksi potenssiin kaksi”.

Onneksi hyviäkin vaihtoehtoja löytyy.

”Realistinen vaihtoehto ovat kiinteistöt, jos vuokrat on investoitu”, Murto toteaa.

Hänen mukaansa myös metsäomistukset suojaavat erityisesti voimakkaalta ja pitkäkestoiselta inflaatiolta.

Kiinteistöjen ongelmana on kuitenkin tyypillisesti suuri velkavipu, jonka käyttäminen tulee kalliiksi korkojen noustessa.

Victor Snellman nostaa osakepuolella esiin kiinteistöyhtiöt sekä pankki- ja vakuutussektorit, joiden yhtiöiden toimintaa inflaatio jopa hyödyttää. Ninni Myllyoja lisää joukkoon elintarvikesektorin.

Asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että suomalaisten omaisuudesta suuri osa on talletettu pankkitileille. Talletusten määräksi arvioidaan jopa 110 miljardia euroa, joiden arvoa inflaatio syö.

”Jos tileillä on 110 miljardia ja inflaatio on viisi prosenttia, me kansakuntana köyhdymme noin 5,5 miljardia vuodessa.”

