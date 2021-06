Euroopan keskuksen ECMWF:n tänään perjantaina julkaistun tuoreen sään kuukausiennusteen mukaan tavanomaista lämpimämmän sään jaksolle ei näy loppua. Ennuste ulottuu heinäkuun loppuun.

”En olisi uskonut näkeväni tällaista ennustetta. Odotin näkeväni viitteitä säätyypin muuttumisesta viileämmäksi kuuman kesäkuun päätteeksi”, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kommentoi blogissaan.

ECMWF:n keskipitkässä sääennusteessa kaikki seuraavat neljä tarkasteluviikkoa näyttävät Suomessa tavanomaista lämpimämmiltä, joten paikallisia lämpöennätyksiä lyövän kesäkuun jatkoksi saatetaan saada toinen kuuma kuukausi.

”Kuukausiennusteen ensimmäisellä, 28. kesäkuuta alkavalla tarkasteluviikolla, Skandinaviaan alkaa vahvistua korkeapaineen alue, jonka myötä sää on kuivahtamassa Suomessa. Erityisesti maan eteläosassa tuleva viikko näyttää kuukausiennusteen mukaan olevan lämmin, kun ennustettu poikkeama lämpötilassa on 3–6 astetta tavanomaista lämpimämpään suuntaan. Jos helteet vielä jatkuvat, jossain päin eteläistä Suomea alkukesän helleputkesta voi muodostua poikkeuksellisen, ellei sitten jopa ennätyksellisen pitkä”, Mäntykannas kirjoittaa.

Kuukausiennusteen toisella tarkasteluviikolla, joka alkaa 5. heinäkuuta, Pohjois-Euroopan yllä on yhä merkkejä tavanomaista korkeammasta ilmanpaineesta ja tavanomaista alhaisemmista sademääristä. Lämpötila on ennusteessa yhä 3–6 astetta tavanomaista korkeammalla eteläisimmässä Suomessa, kun taas muualla maassa poikkeama on 1–3 astetta.

Kuukausiennusteen kahdella viimeisellä tarkasteluviikolla, 12.–25. heinäkuuta, sekä ilmanpaine- että sademääräennusteessa näkyy lisääntyvää epävarmuutta.

”On kuitenkin pieniä viitteitä siitä, että kesäinen matalapainetoiminta olisi vilkkaampaa Suomen eteläpuolella, kun taas korkeapainesää näyttäisi yhä suosivan pohjoista Eurooppaa. Kuukausiennusteen lämpötilapoikkeamassa sitä vastoin ei näy heinäkuun puolivälin tai kuun lopun osalta yhtä suurta epävarmuutta kuin ilmanpaine- ja sadantaennusteessa, sillä tavanomaista lämpimämpi sää näyttäisi sitkeästi pysyvän erityisesti Itä- ja Pohjois-Euroopan yllä”, Mäntykannas sanoo.