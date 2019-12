Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on ilmaissut varovaisen tyytyväisyytensä siihen, että sosiaali- ja terveysuudistuksen valmistelu jatkuu Uudenmaan erillisratkaisun pohjalta. ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa Vapaavuori kuitenkin jarruttelee innokkaimpia tuudittautumasta mihinkään voittajafiilikseen. Niin kauan kuin soten rahoitus on ratkaisematta, kaikki on auki.