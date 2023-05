Espoon Tapiolassa on tapahtunut onnettomuus, jossa tilapäinen kävelysilta romahti aiheuttaen useiden ihmisten loukkaantumisen. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan romahduksessa loukkaantui ainakin 27 koululaisryhmään kuuluvaa nuorta.

Itätuulenkujalla sijaitsee työmaa, johon liittyvän väliaikaisen kävelysillan pohja petti ja useat ihmiset putosivat kadulle.

Loukkaantuneiden sairaankuljetukset on aloitettu ja potilaat on HUSin mukaan ohjattu Siltasairaalaan, Uuteen lastensairaalaan sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloihin. Sairaalat ovat varautuneet onnettomuudessa loukkaantuneiden potilaiden hoitamiseen.

Kello 11.10 mennessä HUSin sairaaloihin oli saapunut yhteensä 15 potilasta, jotka kärsivät pääosin raajamurtumista. Onnettomuudessa loukkaantuneiden omaiset voivat kysyä lisätietoja kolmesta eri puhelinnumerosta: 09 471 87521, 09 471 87522 ja 09 471 87524.

HUS tiedottaa kello 11.41, että kellään sairaalaan toimitetuista uhreista ei ole hengenvaarallisia vammoja.

”Espoon Tapiolassa tapahtuneessa onnettomuudessa on romahtaneelta sillalta pudonnut 24 henkilöä, jotka on toimitettu eri sairaaloihin. Kenelläkään ei ole hengenvaarallisia vammoja. 6 potilasta on toimitettu Siltasairaalaan, 6 Jorvin sairaalaan, 3 Peijaksen sairaalaan ja 9 Uuteen lastensairaalaan”, HUSin päivitetty tilannetieto kuuluu.

Iltalehden tietojen mukaan paikalla on elvytetty yhtä ihmistä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tiedotti asiasta ensimmäistä kertaa kello 9.37 aamulla. Onnettomuudesta on annettu suurhälytys.

Presidentti Sauli Niinistö ja toimitusministeristön pääministeri Sanna Marin ovat julkaisseet Twitter-päivitykset aiheesta.