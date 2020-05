Italian talous supistui tammi-maaliskuussa tarkistettujen tietojen mukaan 5,3 prosenttia. Pudotus on jyrkempi kuin ennakkotiedot antoivat ymmärtää, sillä toukokuun alussa julkistettujen ennakkojen mukaan Italian bruttokansantuote olisi laskenut 4,7 prosenttia.

Italian keskuspankki ennusti tänään, että Italian talous saattaa romahtaa koko kuluvana vuonna pahimmillaan 13 prosenttia ja parhaassakin tapauksessa 9 prosenttia. Maan hallitus on tähän asti ennustanut 8 prosentin laskua.

Italia odottaa koronaviruksen pahentamaan talouskriisiin apua Euroopan unionilta. Populistista päähallituspuolue Viiden tähden liikettä edustava ulkoministeri Luigi Di Maio linjasi viikolla sosiaalisessa mediassa, että EU:lta tuleva apu pitäisi käyttää veronkevennyksiin.

Italian keskuspankin pääjohtaja Ignazio Visco tyrmäsi populistisen linjauksen täysin.

”Ilmaista eurooppalaista rahaa ei ole olemassakaan. Eurooppalainen velka on meidän kaikkien yhteistä velkaa ja Italian on otettava osaa eurooppalaisten hankkeiden rahoittamiseen. Lisäksi Italian on nyt saatava aikaa kattava paketti talousuudistuksista”, Visco patisi esitellessään keskuspankin viime vuoden toimintakertomuksen.

Italian tilannetta pahentaa se, ettei talouden alamäestä voida syyttää pelkästään koronavirusta, sillä maa oli taantumassa jo ennen sitä. Italian talous supistui jo viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,3 prosenttia.

Ignazio Visco varoittaa, että toisen vuosineljänneksen eli huhti-kesäkuun lukemat tulevat olemaan vieläkin rumemmat koronaviruksen aiheuttaman lockdownin vuoksi.

”Italian talouden ympärillä vellova epävarmuus poistuu vain vakaalla talouspolitiikalla, joka tähtää pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseen.”

Viscon talouspolitiikkaa koskevat kommentit ovat osa keskustelua, jota Italian hallituksen ympärillä on käyty jo viikkojen ajan. Maahan odotetaan yleisesti joko uusia vaaleja tai virkamieshallitusta syksyllä. Talouspiireissä spekuloidaan koko ajan voimistuvin äänenpainoin sillä, että mahdollisen virkamieshallituksen johtoon nousee Euroopan keskuspankin EKP:n entinen pääjohtaja Mario Draghi, joka oli myös Viscon edeltäjä Italian keskuspankin johdossa. Draghi oli paikalla perjantain tilaisuudessa, muttei osallistunut keskusteluun.

