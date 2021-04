Hallituksen ministerit ja hallituspuolueiden poliitikot iloitsevat Vaasaan suunniteltavasta mittavasta akkutehdasinvestoinnista.

Suomen Malmijalostus Oy kertoo suunnittelevansa investointia Vaasaan suunniteltuun katodimateriaalitehtaaseen. Kumppanina ja tehdasinvestoinnin vetäjänä toimii brittiläinen pörssiyhtiö Johnson Matthey.

Hallituksen vuoden 2021 talousarvio sisältää 300 miljoonan euron lisärahoituksen valtionyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:lle litiumioniakkujen välituotteita valmistavien investointien edistämiseksi Suomeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa todetaan, että akkustrategian toimet ja Suomen Malmijalostus Oy:n pääomittaminen ”tuottavat tulosta akkuklusterin rakentumisessa Suomeen”.

"Vaasaan suunniteltu iso investointi on jatkoa Suomen Malminjalostus Oy:n aiemmille uutisille Suomeen kaavaillusta prekursoritehtaasta. Suomalainen osaaminen ja vakaa investointiympäristö tukevat kansallisen akkustrategian mukaista kehitystä ja investointeja Suomeen”, työministeri Tuula Haatainen (sd) kommentoi tiedotteessa.

”Pääomittamisen tarkoituksena oli nimenomaisesti hakea yhteistyökumppaneita tulevia investointeja varten. Tämäkin investointiuutinen tukee ajatusta siitä, että päätös oli oikea.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoo, että Vaasaan suunniteltava akkutehdasinvestointi on mittaluokaltaan poikkeuksellinen.

”Pitkäjänteinen työ suomalaisen akkualan ja ennustettavan investointiympäristön hyväksi merkitsee työpaikkoja, veroeuroja sekä uutta kasvunäkymää koko maahan”, hän iloitsee Twitterissä.

”Hienoja uutisia Vaasasta! Suomi lähetti akkustrategialla alan toimijoille vahvan viestin: haluamme saada investointeja Suomeen. Tämä strategia tuo nyt tuloksia”, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko jatkaa.

Vaasalaispoliitikot kiittävät kaupunginjohtajaa

Sdp:tä edustavat kansanedustajat Kim Berg, Matias Mäkynen ja Joakim Strand iloitsevat Johnson Mattheyn ja Vaasan kaupungin sopimasta suunnitteluvarauksesta. Paikallisten kansanedustajien mukaan Vaasan seudun pitkään jatkunut vahva yhteistyö ja yhteinen sitoutuminen alueen elinkeinopolitiikkaan kantaa hedelmää.

”Vaasan seudun toimijat kaupungista oppilaitoksiin, maakuntaliittoon ja yrityksiin ovat vuosien varrella näyttäneet esimerkkiä siitä, miten yhteen hiileen puhaltamalla saadaan aikaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen toimintaympäristö. Nyt kyseessä olevan globaalisti merkittävän hankkeen yhteydessä on syytä kiittää eritysesti kaupunginjohtaja Tomas Häyryä, joka on tehnyt merkittävää työtä uuden elinkeinopolitiikan luomiseksi Suomessa”, sanoo kansanedustaja ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Strand.

Myös Suomen Malmijalostus Oy on heidän mukaansa tehnyt pitkäjänteistä työtä ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi suomalaiseen akkuarvoketjuun.

”Teolliset investoinnit luovat uskoa siihen, että koronan jälkeen edessä on vihreän siirtymän kasvukausi. On tiedossa, että investoinneista käydään kovaa kilpailua, ja Euroopassa moni maa haluaa olla kohde uusien akkumateriaalien valmistuksessa. Brittiläisen Johnson Mattheyn päätös valita Suomi ja Vaasa on onnistuminen meille kaikille, myös hallitukselle, jossa Suomen Malmijalostus Oy on työministeri Haataisen johdolla jatkuvasti houkutellut uusia investointeja elinkeinoministeri Lintilän tukemana”, sdp:n varapuheenjohtaja Mäkynen toteaa.

Kansanedustajien mukaan akkumateriaalitehdas on ”merkittävä askel Vaasan seudun kehittämisessä”.

