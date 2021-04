Kuva: Outi Järvinen

”Rikkaiden pitäisi maksaa nykyistä enemmän.”

Näin totesi maailman rikkaimpiin ihmisiin lukeutuva Microsoftin perustaja Bill Gates runsas vuosi sitten. Miehen varallisuus liikkuu runsaassa 120 miljardissa dollarissa.

Gatesin mukaan pääomatulojen palkkatuloja alhaisempi veroaste on ”selvin todiste siitä, ettei järjestelmä ole reilu”.

Presidentti Joe Bidenin viesti on nyt sama: pääomaa ei tulisi suosia työn kustannuksella. Varsinkaan passiivista pääomaa.

Maan rikkain 0,01 prosenttia, eli vuosittain yli 16 miljoonaa dollaria tienaavat maksavat tuloistaan keskimäärin pienemmän osuuden veroja kuin peruspalkansaaja. Tähän Biden haluaisi puuttua, kuten jo vaalikampanjassaan lupasi.

Pääomatulojen ja osinkojen verotus on Yhdysvalloissa tällä hetkellä 20 prosentissa. Bidenin suunnitelmassa verotaso kohoaisi korkeinta tuloveroluokkaa vastaavaksi eli 39,6 prosenttiin.

Kun päälle tulee vielä terveydenhuoltouudistuksen, niin sanotun Obamacaren 3,8 prosentin osuus, osavaltioissa kuten Kaliforniassa pääomatulojen kokonaisveroaste nousisi yli 43 prosenttiin. Vastaavia prosentteja on nähty Yhdysvalloissa viimeksi 1920-luvulla.

Korotus rajautuisi vain yli miljoonan dollarin vuosituloja, mikä koskettaisi Financial Timesin tietojen mukaan maan varakkainta 0,3 prosenttia. Rahat menisivät lapsiin ja koulutukseen suunnattuun 1500 miljardin dollarin elvytyspakettiin.

Uutinen hermostutti sijoittajia tuoreeltaan Wall Streetilla viime viikolla, vaikka jotakin tämän suuntaista oli odotettavissa.

Protestia kuultiin vieläkin vähemmän yllättävästi maan suurista sijoitusyhtiöistä ja näiden johtoportaista. Heistä monet ovat nauttineet pitkään rahastojensa tuomista tuotoista maksettavaa voitonjako-osuutta, jonka verokohtelu on vastannut pääomaverotusta. Bidenin tarkoituksena on siirtää nämä ”carried interest” -tulot korkeamman ansiotuloverotuksen piiriin.

Noin 310 miljardin dollarin varoja Guggenheim Partnersissa hoivaava Scott Minerd pitää suunnitelmaa hulluutena. Tunnetun riskisijoittajan Tim Draperin mukaan kiristys voisi tappaa Yhdysvaltojen "kultaisen hanhen". Uhkana nähdään tilanne, jossa pitkän aikavälin investointien houkuttelevuus heikkenee, mikä osuu ajan kanssa talouden kasvuun sekä verokertymään.

Vastalauseissa lienee totuutta mukana. Vaikka uudistus olisi merkittävä, veronkorotuksien vastustus voi jäädä republikaanileirissä verrattain vaisuksi. Vastapuolella on investointi maan talouden tulevaisuutta rakentaviin lapsiin ja koulutukseen. Odotettavissa on ehkä lievennyksiä suunnitelmaan, mutta demokraattien hallitessa kongressia kiristyksiä on joka tapauksessa odotettavissa.

Pandemian koettelemassa maailmassa taloussanastoon on vakiintunut niin sanottu K-mallin toipuminen, jossa suurimman hyödyn korjaavat hyväosaiset.

Yhdysvalloissa rikkaimmat ovat rikastuneet vuoden kuluessa historiallisen paljon. Maan miljardöörien yhteenlaskettu varallisuus oli kohonnut maaliskuussa jo 4200 miljardiin dollariin, mikä on noin 1300 miljardia enemmän kuin pandemian alkaessa.

Bidenin verosuunnitelmalle on siten poliittisesti otollinen maaperä. Epäilemättä myös monet republikaanien äänestäjät pitävät sitä tervetulleena.