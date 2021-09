Joka kymmenes hoivakoti alittaa edelleen vanhuspalvelulaissa säädetyn henkilöstömitoituksen. Valvira nostaa esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyn tulokset.

Marinin hallitus päätti säätää vanhuspalvelulaissa henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Muutos tuli voimaan viime lokakuussa siirtymäajalla. Siihen saakka mitoitusta ohjattiin laatusuosituksella.

Henkilöstömitoitus nousee asteittain niin, että siirtymäaika päättyy huhtikuun alussa 2023, jolloin henkilöstömitoitus on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.

Hoitajamitoitus herätti kiivasta keskustelua julkisuudessa sen jälkeen, kun hoivakotien oloista oli noussut suuri kohu.

Valvira huomauttaa, että THL:n kyselyyn tulleissa vastauksissa oli huomattavan paljon puutteellisia vastauksia ja myös hoivakoteja, jotka eivät vastanneet lainkaan. Valvontaviranomaiset korostavat kyselyyn vastaamisen tärkeyttä, sillä seurantatietoja käytetään vanhuspalvelulain toteutumisen valvonnassa ja turvataan myös hoivakotien asiakkaiden ja näiden omaisten tiedonsaantia lain mukaisen vähimmäismitoituksen toteutumisesta.

”Jokainen hoivakodin asiakas ansaitsee laadukkaan yksilöllisen palvelun ja huolenpidon, mikä THL:n kyselyn tulosten mukaan jää toteutumatta liian monessa toimintayksikössä”, toteaa Valviran lakimies Reija Kauppi tiedotteessa.

Valvontaviranomaiset ovat antaneet vanhuspalvelujen tuottajien ja järjestäjien omavalvonnalle runsaasti aikaa sekä paljon ohjausta ja neuvontaa lakimuutosten voimaantulon jälkeen, Valvira kertoo. Nyt valvontaviranomaiset aloittavat vanhuspalvelulaissa määriteltyjen henkilöstömitoitusten valvontatoimenpiteet.

SuPer: Sama meno jatkuu

Myös Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer huomauttaa, ettei lähi- ja perushoitajien määrä ole ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa vanhuspalveluissa noussut, vaikka lisähoitajien palkkaamiseen on annettu tarvittava rahoitus.

THL:n mukaan ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömäärä on kasvanut hieman, mutta kasvu on kohdentunut avustavaan henkilöstöön. THL:n seuranta siis paljastaa, että yksiköihin on palkattu edelleen pääasiassa avustavaa työvoimaa, vaikka tukityöhön olisi varattava erillinen henkilöstöresurssi, SuPer huomauttaa.

”SuPerin kentältä saama viesti kuitenkin on, että aikaisempi meno jatkuu ja hoitajat tekevät liian monessa paikassa edelleen ns. tukitöitä eli siivoamista ja pyykkihuoltoa. Työnkuva tulee saada kuntoon”, vaatii SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

”Lähi- ja perushoitajien määrän vanhuspalveluissa olisi pitänyt nousta. Suunta on väärä, mutta ei valitettavasti yllätä.”

SuPer muistuttaa, että lakiin kirjattu henkilöstömitoitus on minimi ja esimerkiksi muistisairaiden yksiköissä mitoituksen tulisi olla lakiin kirjattua suurempi.

Rekrytointihaasteet ja hoitajapula kertovat sote-alan ja vanhuspalveluiden veto- ja pitovoiman isoista ongelmista, katsoo hoitajaliitto. Paavolan mukaan hoitajapula ratkeaa, jos työn määrä, työnkuva, johtaminen ja palkkaus hoidetaan kuntoon. Hän vaatii rahaa myös valtiolta hoitajapulan korjaamiseen.

”Jos näin ei tehdä, oletetaanko omaisten jatkossa ottavan suuremman hoitovastuun läheistensä hoidosta?” Paavola kysyy.