Helsngin ja Uuudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén varoittaa kollegoitaan koronasta.

Lindén huomautti jo viime viikolla, että eduskunnassa on ”ihan julmetusti” koronaa, kun tietoon tuli joitakin kansanedustajien tartuntoja.

Tänään kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) on kertonut saaneensa koronan.

”Olen saanut koronatestissä positiivisen tuloksen. Lähikontaktit on informoitu. Minulla on kaksi rokotetta. Oireeni ovat tavanomaisia flunssan oireita. Nyt olen kuitenkin eristyksessä muista reilun viikon. Vointini on olosuhteisiin nähden oikein hyvä”, Lohi kertoo Twitterissä.

Nyt Lindén toistaa viime viikon arvionsa.

”Viisi päivää sitten tviittasin, että eduskunnassa on ’ihan julmetusti’ koronatartuntoja. Jotkut tätä paheksuivat. Tuollainen määritelmä ei ole tietenkään tarkka, mutta nyt kyllä totisinta totta. Joka päivä uusia tartuntoja, tänään Markus Lohi. Olemme kaikki altistuneita. Cavete!” Lindén tviittaa päättäen latinankieliseen varoitukseen.

Kärnä huolestui omikron-variantista

Huolestunut on myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä, joka vaatii testaamista kuntoon. Hän ihmettelee, miksi pika-antigeenitestit maksavat Suomessa ”aivan törkeästi”.

”Muualla Euroopassa noin 75 % edullisempia. Asia syytä selvittää. Meidän riskiryhmät eivät suojassa enää. Iso huoli”, Kärnä tviittaa.

Suomen kaupoissa yhden koronatestin kustannukset alkavat noin kuudesta eurosta.

Kärnä nostaa esiin uuden omikron-variantin vaikutukset. Muunnoksesta on toistaiseksi vähän tietoa, mutta sen pelätään olevan tarttuvampi kuin ärhäkkä deltavariantti.

”Omikronin kanssa voi käydä hullusti. Riskiryhmien rokotesuojat on olemattomia nyt. Kolmospiikkejä pitäisi nyt jakaa ihan valtavalla tahdilla ennen joulunpyhiä. Muuten voi käydä iso viikate tammikuussa. Toivon toki olevani väärässä, mutta tähän on syytä henkisesti varautua.”

Puhemiesneuvosto linjasi lisätoimista

Puhemiesneuvosto päätti viime keskiviikkona virustilanteen edellyttämistä lisätoimista eduskunnan täysistunnoissa. Altistumisriskin pienentämiseksi ja budjettiviikon läpiviennin turvaamiseksi puhemiesneuvosto linjasi pikatesteistä, FFP-maskeista ja nimenhuudon aikaistamisesta.

Edustajille jaetaan työhuoneisiin FFP2-maskeja ja pikatestejä, joiden avulla voi aamuisin varmistaa, ettei ole saanut tartuntaa. Maskeja on saatavissa myös istuntosalin ovilla.

Istuntojen alun ruuhkan välttämiseksi nimenhuuto on aloitettu torstaista lukien 15 minuuttia ennen istunnon alkua.

Eduskunta käsittelee tällä viikolla ensi vuoden budjettia.

