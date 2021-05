Varoitukset Intian koronatilanteesta ja intialaisesta koronaviruksen muunnoksesta yltyvät.

Intiassa raportoitiin lauantaina ennätysmäärä uusia koronatartuntoja: 401 993 tartuntaa. Koronapandemian alusta lähtien tartuntoja on ollut Intiassa yli 19 miljoonaa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Intian hallitusta varoitettiin uudesta, herkemmin tarttuvasta koronavariantista jo maaliskuun alussa. Varoitus tuli koronaviruksen erilaisia mutaatioita tarkasti seuraavalta INSACOG-järjestöltä.

Dosentti Pirta Hotulainen lääketieteellisestä tutkimuslaitos Minervasta huomauttaa aiheesta sosiaalisessa mediassa virinneessä keskustelussa, että Suomeakin on varoitettu.

”No Suomeakin on varoitettu. Eihän nämä kai kellekään tule yllätyksenä. Riskinotto ilmeisesti pidetään perusteltuna? Tai ilmeisesti taustalla on asenne ettei me voida viruksen liikkeitä hallita. Vain jotkut maat voi, me ei kuuluta niihin”, hän kommentoi.

Tunnetun yhdysvaltalaisen Mayo Clinicin tutkijalääkäri Vincent Rajkumar sanoo Intian olevan nyt esimerkki siitä, mitä tapahtuu hallitsemattoman epidemian kanssa.

”Variantteja syntyy ja nuoret ovat alttiita. Tämä virus ei noudata mitään sääntöjä. Katastrofi”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Rajkumarin mukaan ainoa keino pandemian selättämiseen on rokotussuojan antaminen 80 prosentille väestöstä, mutta silloinkin tarvitaan onnea.

”Tämä ei ole mikään tavallinen virus. Intian variantit ovat muunkin maailman ongelma, jos eivät juuri nyt niin muutaman kuukauden päästä.”