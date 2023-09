Myllerrys on käynnissä Kiinan korkeimmassa eliitissä ja jotkut tulkitsevat jo, että käynnissä on kulissien takainen raju valtataistelu.

Tultuaan valituksi kolmannelle kaudelleen Kiinan johdossa Xi Jinping täytti maan korkeimmat johtajapaikat lojalisteillaan. Nyt, alle vuosi myöhemmin, kato käy eliitissä.

LUE MYÖS Tällainen on Kiinan uusi korkein johto – Xi Jinpingin sisäpiiri

Asiasta kirjoittavat muun muassa uutiskanavat France24 ja CNN.

Yksi kysymys kuuluu, missä on Kiinan puolustusministeri Li Shangfu. Häntä ei ole nähty julkisuudessa yli kahteen viikkoon.

Lisäksi ulkoministeri Qin Gang katosi ensin julkisuudesta kuukaudeksi ja sen jälkeen syrjäytettiin.

Samaan aikaan kaksi korkeaa kenraalia on yllättäen vapautettu tehtävistään. Peking näyttää käynnistäneen varsinaisen kesäsiivouksen Kansan vapautusarmeijassa, France24 kirjoittaa.

Kiinan hallitus on asiasta hyvin hiljaa, eikä ole edes yrittänyt hillitä raivoavia spekulaatioita, CNN kertoo.

"Se, mitä Kiinassa tapahtuu, edustaa ja on kuvastanut aivan valtavaa poliittista riskiä, joka lähtee Pekingistä", sanoo Singaporen kansallisen yliopiston tutkija Drew Thompson.

Thompsonin mukaan poliittinen riski on Xi Jinpingin ja hänen luotettujen valittujensa keskinäisessä suhteessa sekä poliittisessa järjestelmässä oleva vakiintuneiden normien puute, kun valta on keskittynyt erittäin voimakkaasti nimenomaan Xille.

Yhdysvaltalaismediat ovat kertoneet, että puolustusministeri Li olisi korruptiotutkinnan kohteena, mikä selittäisi hänen mystisen katoamisensa.

Kiinaan erikoistunut tutkija Carlotta Rinaudo arvioi France24-kanavalle, että merkit kertovat laajasta korruptionvastaisesta kampanjasta Kiinan armeijassa.

Xi on toiminut pontevasti korruptiota vastaan, minkä vuoksi Kiinan johdon hiljaisuus asiasta on ihmetyttänyt kommentaattoreita. Selitys voi olla siinä, että tilanne on hyvin kiusallinen Xille, jos hänen itse valitsemansa luotetut henkilöt osoittautuvat korruptoituneiksi.

Kiina-tutkija Marc Lanteigne kuitenkin arvelee, että kyse voi olla myös laajemmasta eri leirien välisestä valtataistelusta Kiinan hallinnossa.

Professori Jerome Cohen toteaa brittilehti Guardianille, että Xi Jinpingillä ”on ollut huono kesä”. Kiinassa on laajasti merkkejä tyytymättömyydestä eri kansanosissa, Cohen katsoo.

LUE MYÖS Joe Biden yllätti Kiinan ja puhui kirkkain silmin potaskaa – Käynnissä on kylmän laskelmoiva peli

Ongelma on kenties se, että Xille on keskittynyt jo liikaa valtaa. Cohenin mukaan avainkysymys on, pystyykö Xi kuuntelemaan kansansa viestiä.

Ylittikö Xi jo tietyn rajan? Se jää nähtäväksi. Ainakin hän on jo lähellä sitä.

”Kaikkia ei voi laittaa vankilaan”, toteaa professori Cohen.