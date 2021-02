Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov uhkasi viime viikolla Venäjän voivan katkaista välinsä Euroopan unioniin, jos EU asettaa Venäjälle uusia pakotteita oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kohtelun seurauksena.

Venäläismedia kysyi Lavrovilta maanantaina lehdistötilaisuudessa, mitä tämä välien katkaiseminen käytännössä tarkoittaisi. Lavrov antoi polveilevan vastauksen vierellään Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Lavrov avasi enemmänkin sitä, miksi Venäjän ja Euroopan unionin välit ovat jo nykyisin huonot, kuin sitä, mitä hänen uhkauksensa merkitsisi. Lavrovin mukaan suhteiden käännekohta oli vuosi 2014 eli Ukrainan ”tunnetut tapahtumat”, jotka johtivat Venäjän laittomaan Krimin miehitykseen ja tukeen Itä-Ukrainan separatisteille.

Näiden tapahtumien jälkeen EU on Lavrovin syytösten mukaan ”hävittänyt päättäväisesti keskustelu- ja yhteistyömekanismeja” osapuolten väliltä ja karsinut tapaamisia. Venäjän ulkoministeri antoi ymmärtää, että suhteet ovat jo nykyisin niin huonolla tolalla, että niissä ei olisi juuri menetettävää.

Venäjän ja EU:n väliset kontaktit ovat yksittäisiä ja koskevat muun muassa energia-asioita, tiedotustilaisuuden kääntäjä välitti Lavrovin sanomaa. Toisaalta osa keskusteluista on sellaisia, että ne kuuluisivat laajemmille kansainvälisille areenoille, hän ilmoitti.

”Yksittäiset keskustelut eivät tarkoita, että suhteet ovat olemassa”, Lavrov sanoi.

Lavrovin mukaan Venäjä on valmis keskustelemaan ongelmista, ”jos se on Venäjän edun mukaista”, ja jopa palauttamaan ennalleen suhteet Euroopan unioniin. Toisaalta hän syytti juuri EU:ta huonosta keskusteluyhteydestä.

”Ei Venäjä etäänny EU:sta, vaan EU etääntyy Venäjästä.”

Lavrovin mukaan välit ovat huonot nimenomaan Euroopan unionin, eivät sen jäsenmaiden kanssa. Tutkijat ovat kuvanneet tätä Lavrovin lähestymistapaa yritykseksi lyödä kiilaa Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden välille.

”Enemmistöllä EU-jäsenmaista on toimivat suhteet Venäjän kanssa, esimerkkinä suhteemme Suomen kanssa”, Lavrov sanoi.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto vastasi tilaisuudessa useisiin Lavrovin kiistanalaisiin väitteisiin muun muassa koskien Ukrainan konfliktin taustaa, josta EU:lla on "eri käsitys" kuin Venäjällä. Hän muistutti, että EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden syy on "Krimin laiton annektointi ja [Venäjän] tuki Itä-Ukrainan separatisteille". Krimin miehitys on syy myös siihen, että EU perui säännölliset huippukokoukset Venäjän kanssa ja tarkasteli uudelleen kahdenvälisiä suhteitaan Venäjään.