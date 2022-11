Euroopan komissio antoi keskiviikkona suuntaviivat unionin taloussääntöjen uudistamiselle.

Esityksessä on kyse siitä, kuinka jäsenmaiden julkisen talouden alijäämä- ja velkatasot saataisiin laskettua ajan myötä kestävälle tasolle.

EU:n perussopimuksen mukaan jäsenmaiden alijäämän tulee pysyä alle kolmessa prosentissa bruttokansantuotteesta ja julkisen velan tulisi olla alle 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Näiden periaatteiden toteutumista säännellään vakaus- ja kasvusopimuksessa, joka on hyvin monimutkainen kokonaisuus. Komissio haluaa yksinkertaistaa sopimusta ja tuoda siihen lisää joustavuutta. Se ottaisi jäsenmaiden erilaiset velkatasot huomioon.

Tällä hetkellä hyvin harvan jäsenmaan velka ja alijäämä on pysynyt perussopimuksen määrittämien reunaehtojen sisällä. Yksi syy on se, että sääntöjen rikkomisesta ei ole määrätty vakavia taloudellisia seuraamuksia jäsenmaille.

Komissio kertoi keskiviikkona, että se haluaisi jatkossa tehdä jokaiselle jäsenmaalle oman "julkisen talouden sopeutustien" neljän vuoden aikajaksolle. Tämä perustuisi komission velkakestävyysanalyysiin ja ottaisi huomioon maiden erilaiset lähtötasot velan vähentämiseen.

Komission mukaan jäsenvaltioilla olisi nykyistä enemmän liikkumavaraa julkisen talouden sopeutuspolun määrittämisessä. Tämän pitäisi lisätä jäsenmaiden ”omistajuutta” eli sitoutumista sääntöjen noudattamiseen.

Kyse ei ole vielä lakiesityksestä. Kauppakomissaari Valdis Dombrovskisin mukaan uusi sääntelykehikko täsmentyy vielä jatkotyöskentelyssä.

Komissio aloitti EU:n taloussääntöjen uudistustyön jo alkuvuonna 2020.

”Uskomme, että olemme nyt löytäneet tasapainoisen ratkaisun, jota kaikki jäsenvaltiot voivat alkaa työstää”, Dombrovskis totesi.

Uusia sanktioita

EU-maiden finanssipolitiikan pelisäännöt on kirjattu 1990-luvulla Maastrichtin sopimuksen liitepöytäkirjaan sekä vakaus- ja kasvusopimukseen.

Säännöt tehtiin moraalikadon välttämiseksi. Ajatus oli, että populistiset hallitukset saattaisivat ottaa holtittomasti velkaa ajatellen, että muut yhteisvaluutta eurossa mukana olevat maat rientävät lopulta apuun. Velkaa haluttiin välttää myös tuntuvien korkomenojen vuoksi.

”Sopimuksen tavoitteet ovat pysyneet pätevinä. Paljon on kuitenkin tapahtunut 1990-luvun jälkeen”, Dombrovskis totesi.

Taloussääntöjä on koko niiden olemassaolon ajan noudatettu heikosti, ja koronakriisin vuoksi ne ovat kokonaan jäähyllä vuoden 2023 loppuun asti.

Komissio kaavailee uusia sanktioita maille, jotka eivät noudattaisi niille määrättyjä velvoitteita. Komission virkamiehet eivät kuitenkaan suostuneet täsmentämään, kuinka suurista sakoista olisi kyse.

Eräs komission virkamies totesi taustatilaisuudessa, että vakaus- ja kasvusopimus mahdollistaa tälläkin hetkellä sakkojen asettamisen. Ongelma on, että sakot ovat suuruudeltaan ”atomipommin kaltaisia”, joten niitä ei ole määrätty.

Nykyisessä vakaus- ja kasvusopimuksessa on vaatimus 1/20 vuosittaisesta sopeuttamisesta. Se on ollut käytännössä epärealistinen niille maille, joiden velkasuhde on kasvanut voimakkaasti pandemian aikana.

”Jatkossa jäsenmaat voivat asettaa velankevennystiensä realistisemmalle tasolle kuin nykyinen 1/20 -sääntö vaatii”, Dombrovskis totesi.

Komissio ei esittänyt niin sanottua kultaista sääntöä, josta puhuttiin paljon vielä vuosi sitten. Kultainen sääntö olisi tarkoittanut sitä, että vihreän siirtymän vaatimat investoinnit olisi rajattu pois velkasäännöistä.

Kultainen sääntö olisi kuitenkin voinut johtaa siihen, että valtioille olisi tullut houkutus määritellä normaaleja menojaan vihreiksi tulevaisuusinvestoinneiksi.

Suomi kannattaa sääntöjen yksinkertaistamista

Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) totesi maanantaina euroryhmän kokouksen yhteydessä, että Suomen kannat vakaus- ja kasvusopimuksen uudistamiseen ovat ennallaan.

”Meidän pääviestimme liittyvät velkakestävyyden merkitykseen, jäsenmaiden sitoutumiseen ja sääntöjen yksinkertaistamiseen. Yksinkertaistaminen ei paljon vaadi, koska säännöt ovat nykyisellään hyvin monimutkaiset”, Saarikko totesi Brysselissä.

Hänen mukaansa velkakestävyyden painottaminen on erityisen merkittävää siksi, että Suomella on itsellään ollut jo pidempään vaikeuksia pitää julkisen talouden velka alle 60 prosentin rajan.

Saarikko toivoi, että finanssisääntöjen uudistustyössä päästäisiin nopeasti eteenpäin, jotta uudistetut säännöt voisivat tulla voimaan vuonna 2024.