Vihreiden väistyvä puheenjohtaja Maria Ohisalo, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ennustavat kovia aikoja, jos Petteri Orpo (kok) saa kasaan toivomansa oikeistohallituksen.

Orpo ilmoitti iltapäivällä, että hallitusneuvotteluihin lähtevät perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP. Nämä puolueet pyrkivät sopimaan hallitusneuvotteluissa hallituksen ohjelmasta, ministerien määrästä sekä ministerisalkkujen jakautumisesta ja työnjaosta puolueittain.

”Tunnusteluvaiheessa olemme hakeneet yhteistä näkymää puolueiden välillä Suomea kohtaavien haasteiden ratkaisemisesta. Tunnusteluissa saavutetun yhteisymmärryksen myötä ratkaisujen löytäminen hallitusneuvotteluissa on mahdollista”, Orpo totesi.

Hallitusneuvottelut käynnistyvät Säätytalolla vapun jälkeen.

Ohisalo vetoaa Henrikssoniin

Vihreiden johdosta kesäkuun puoluekokouksessa väistyvä Ohisalo pitää Orpon valintaa Suomen tulevaisuuden kannalta haitallisena. Hän on huolissaan ilmastotyöstä, luontopolitiikasta ja koulutussatsauksista. Ohisalo kysyy, leikataanko heikossa asemassa olevilta ja missä ihmisoikeuskysymyksissä otetaan takapakkia.

”Kokoomus päätti valita perussuomalaisen suunnan ja rakensi oikeistokonservatiivisen hallituspohjan, joka tietää kylmää kyytiä ihmisille ja ympäristölle. Ei ole suomalaisille tai yrityksillemme hyväksi, jos seuraava hallitus tekee u-käännöksen EU:n, maahanmuuton tai ilmasto- ja ympäristöpolitiikan osalta”, Ohisalo sanoo tiedotteessa.

Hän on huolissaan kokoomuksen liberaalien ja RKP:n kyvystä pitää kiinni avoimesta ja eteenpäin katsovasta Suomesta yhteistyössä perussuomalaisten kanssa.

”Nyt punnitaan puolueiden arvot ja periaatteet. Vetoan vielä RKP:hen, että puolue ei ryhdy perussuomalaisen politiikan tukipuolueeksi. On vaarallista, jos Suomi kääntyy henkisesti sisäänpäin. Jos taloutta uudistava vihreä siirtymä menee vihkoon, tulee sillä olemaan miljardiluokan vaikutus.”

Myös Mäkysen mielestä Orpon valitsema ”oikeistokonservatiivinen suunta lupaa kylmää kyytiä Suomelle”. Hänen mielestään Orpo valitsi ”sulkeutuvan ja sisäänpäin kääntyvän Suomen, jotta kokoomus pääsee toteuttamaan heille ideologisesti tärkeät suuret leikkaukset julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan”. Hän ennustaa, että koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut ja heikoimmassa asemassa asemassa olevien sosiaaliturva tulee olemaan leikkausten kohteena, eikä SDP voi olla sellaisessa politiikassa mukana.

”Tällä pohjalla, joka osoittautui kokoomuksen suosikiksi jo ennen eduskuntavaaleja, käännetään Suomessa kelloja taaksepäin”, Mäkynen sanoo tiedotteessa.

”Perussuomalaiset on valmis kuittaamaan kokoomuksen kylmän talouspolitiikan vain saadakseen Suomen maahanmuutto- ja EU-politiikkaan muutoksia. Kokoomukselle tämä sisäänpäin kääntyminen sopii, kunhan Purra suostuu valtiovarainministerinä toteuttamaan kokoomuksen talousohjelmaa. Tämän tulemme näkemään.”

Sipilän kiky kalpenee?

Mäkynen on huolissaan myös tulevan hallituksen työllisyyspolitiikasta. Hän muistuttaa, miten perussuomalaisten Riikka Purra on aiemmin arvellut Sipilän hallituksen kilpailukykysopimuksen kalpenevan seuraavalla hallituskaudella. Hän vaatii Orpon hallitusta luopumaan ”näistä palkanalennusaikeista” heti alkuunsa.

”Työmarkkinoille Orpon konservatiivinen oikeistohallitus lupaa epävakautta ja epävarmuutta. Työttömyysturvan leikkaus on kokoomuksen lempikohde säästöille, ja se tulee ajamaan monet työttömät taloudellisesti ahtaalle samalla, kun hinnat nousevat.”

Mäkysen mielestä Suomea uhkaa hallituspohjan takia myös putoaminen kansainvälisestä kilpailusta vihreän siirtymän investoinneissa ja talouden uudistumisessa. Hän puhuu perussuomalaisten lisäksi kokoomuksen ”vimmasta heikentää ilmasto- ja luontopolitiikkaa”.

Kokoomus on toistanut sekä ennen että jälkeen eduskuntavaalien, että Suomen hiilineutraalisuustavoitteesta 2035 pidetään kiinni.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Saramon mukaan on helppoa sanoa, että vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta ei tingitä, mutta varsinaisten toimien tekeminen on paljon vaikeampaa. Isoja, vaikuttavia toimia on pakko jatkaa, jos tavoitteessa halutaan pysyä, Saramo huomauttaa.

”Samoin tarvitaan nopeita ja vaikuttavia tekoja hiilinielujen pelastamiseksi. Mahtavatko ne onnistua tältä hallituspohjalta?” Saramo kysyy.

Historian oikeistolaisin hallitus

Saramon mielestä Orpon hallitusratkaisu on pahaenteinen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole enää yhtään leikattavaa, hän painottaa.

”Suomeen ollaan nyt muodostamassa kokoomuksen Petteri Orpon johdolla historiamme oikeistolaisinta hallitusta. Ei voi puhua edes keskustaoikeistolaisesta hallituksesta. Suomen poliittisesta historiasta ei löydy toista hallituspohjaa, joka olisi niin oikealla kuin tämä Orpon kokoama”, Saramo huomauttaa tiedotteessa.

”Tämä hallituspohja enteilee kovia aikoja työntekijöille, sairaille ja vanhuksille, Suomen pitkälle linjalle ihmisoikeuksien vahvistamisessa sekä Suomen luonnolle. Ensimmäisenä hallituksen tähtäimessä on mitä ilmeisemmin asumistuki ja työttömyysturva”, Saramo varoittaa.

Saramon mielestä Suomen talouden tasapainottamiseen on oikeudenmukaisempia ja kestävämpiä keinoja kuin ”vastuuttomaan ja tehottomaksi todettuun leikkauspolitiikkaan palaaminen”. Hän ehdottaa veropohjan tilkitsemistä ja haitallisten tukien karsimista.

Saramo muistuttaa Orpon lupailleen vaalien alla, ettei ihmisten toimeentulosta, koulutuksesta tai eläkkeensaajien indekseistä olla leikkaamassa. Orpon puheiden pyörtäminen alkoi sillä hetkellä, kun hän hyväksyi perussuomalaiset hallituskumppaniksi ja nyt ”nämä puheet ovat silkinohutta paperia”, Saramo katsoo.

”Orpo torppasi perussuomalaiset hallituksesta vuonna 2017, koska arvoristiriidat kokoomuksen kanssa olivat liian suuret. Nyt perussuomalaiset kyllä kelpaa kumppaniksi, vaikka Purran perussuomalaiset on käytännössä aivan sama puolue kuin Halla-ahon perussuomalaiset 2017.”

