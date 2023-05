Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ei näe, että Suomen sote-tilanne olisi tullut hallitusneuvotteluissa yllätyksenä.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) sanoi aamulla, että hänelle sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne koko vaikeudessaan on valjennut vasta nyt.

”Siitä puuttuu toista miljardia rahaa. Meillä ei ollut sitä tietoa”, Orpon sanoi toimittajille aamulla.

”Meillä ei ollut tietoa siitä, että täältä puuttuu yli miljardi. Se lisää tätä vaikeutta.”

Neuvottelukumppani Essayahilta kysyttiin hallitusneuvotteluissa paljastuneesta miljardin lisäaukosta aamulla.

”Eihän se sinällänsä yllätä, koska hyvinvointialueiden johtajat ovat kertoneet koko ajan, että näissä laskelmissa on niin sanotusti klappia”, Essayah vastasi median edessä.

Hänen mukaansa koko laskentamalli on lähtenyt kiikkulautamallista, jossa kunnat ovat tehneet rankasti alibudjetointia jotta pystyvät varmistamaan sen, että soten mukana ei siirry liian paljon tulevien valtionosuuksien pohjaa. Edellisen hallituksen sorvaama malli on siis aiheuttanut sen, että rahoitus ei ole kohdallaan, Essayah selventää.

Jo sote-lakeja hyväksyessä tuli esiin, että palkkaharmonisaatiorahat sekä it-rahat puuttuvat, hän huomauttaa.

”Kaikesta tästähän tämä aukko muodostuu.”

Tuliko tieto miljardin aukosta siis vasta lähiaikoina vai ei?

”No ei. Kyllähän tämä on siinä mielessä ollut ennakoitavissa”, Essayah vastaa ja tarkentaa, että hyvinvointialueen hallituksessa ja valtuustossa istuneena on ollut kyllä nähtävissä, että ”rahoitusmallissa on ongelma”.

Myös esimerkiksi neuvottelukumppani perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä ilmoittaa, ettei tieto rahoitusvajeesta ollut hänelle yllätys.

Tuleva oppositio äimistyi

Orpon yllättyneisyys herättää ihmetystä tulevassa oppositiossa.

”Tällä lausunnolla Orpo tuli paljastaneeksi, ettei ole seurannut sotesta käytäviä keskusteluja, ei ennen vaaleja eikä niiden alla. Kuntien alibudjetoinnin ja kustannusten nousun aiheuttama vaje on syy sille, ettei sotesta voi leikata. Rahoitusleikkauksilla ongelmat vain syvenevät”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tviittaa.

”Petteri Orpolle tuli tässä kohtaa yllätyksenä, että sotesta ei voikaan noin vain leikata, vaan sen rahoituksesta uupuu miljardi. Mietin mikä kaikki muu kokoomuksen leikkauslistoissa on valmisteltu heppoisin tiedoin?” tviittaa vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

”Hallituksenmuodostaja näyttää nukkuneen oppositiokauden. Tämä toki oli nähtävissä jo ennen vaaleja”, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen huomauttaa.

”Orpo havahtui soten rahoitusvajeeseen. Todellako se on yllätys kenellekään, joka edes auttavasti seuraa mediaa? Hiljalleen voisi myös valjeta, että: ’paisunut julkinen sektori’ tarkoittaa monelta osin juuri sotea. Väestörakenne lisää yhä väistämättä menopaineita”, huomauttaa kansanedustaja Pinja Perholehto (sd) Twitterissä.

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm katsoo, että yllättävää oli lähinnä se, jos rahoitusvaje tulee jollekin yllätyksenä.

Entinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) kertoo Orpolle, mistä miljardivaje johtuu.

”Sote-alueiden rahoitusvaje - yli miljardi €: 1) kuntien aikaisempi sote-rahoitus ei ole siirtynyt oikean suuruisena sote-alueille, 2) alan palkkojen, yksityisten ostopalveluiden ja vuokrien nousut ovat yleistä tasoa suuremmat . Tiedoksi Orpolle. Kaiva miljardi, älä leikkaa!”

Jälkiviisaana olisi pitänyt toimia näin

Jälkiviisaana rahoitus olisi Essayahin mukaan pitänyt katsoa esimerkiksi vuodelta 2019, jolloin kunnat eivät olisi voineet tehdä alibudjetointitempauksiaan. Se olisi ollut viimeinen normaali vuosi ennen koronaa, hän sanoo.

”Sitä oltaisiin sitten esimerkiksi indekseillä lähdetty korottamaan ja olisimme nähneet siinä varmaan paremmin ne todelliset tasot.”

Itse asiassa lopulliset tiedot kuntien tilinpäätöksistä ja ”oikeat luvut” ovat käytössä vasta syksyllä, Essayah muistuttaa.

Orpo kertoi, että sote-menot ovat kasvamassa kuudella miljardilla neljässä vuodessa. Essayah vahvistaa, että nykymallilla tällainen kasvu on odotettavissa ja nyt on ennen kaikkea kyse siitä, miten kasvua pystytään tuosta hillitsemään. Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa etsitäänkin nyt keinoja, joilla selvittäisiin 4,5 miljardin kasvulla neljän vuoden aikana.

”Jos mitään ei tehdä, niin varmasti kustannusten kasvu tulee olemaan vielä suurempi”, Essayah sanoo.

