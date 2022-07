Lähtökohtana on se, että Fortum pääomistajana ei enää tee uutta pääomitusta Uniperiin. Näin sanoi omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) Fortumin tytäryhtiö Uniperin tilannetta koskevista neuvotteluista eduskunnan talousvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Saksalainen Uniper on pahoissa vaikeuksissa kaasun hintojen vuoksi. Emoyhtiö Fortumin suurin omistaja on Suomen valtio. Huolena on se, että Uniperin vaikeuksista koituu iso lasku suomalaisille.

”Viesti kansalaisille on se, että me omistajaohjauksessa toimimme vastuullisella tavalla. Kansanedustajat ovat saaneet kysymyksiinsä vastauksia. Edelleen isossa kuvassa kysymys on siitä, että me huolehdimme näiden kummankin maan huoltovarmuudelle tärkeän yhtiön toimintaedellytyksistä. Fortum on Suomelle sähköntuotannon suhteen strategisen intressin yhtiö, meillä on poikkeuksellisen iso arvo kiinni tässä yhtiössä. Haluamme turvata sen, että yhtiön kannattava liiketoiminta jatkuu ja että meidän omistaja-arvo säilyy ja että tässä järjestelyssä ei aiheudu suomalaisille veronmaksajille mitään ylimääräisiä, aiheettomia kustannuksia”, Tuppurainen sanoi medialle.

”Neuvotteluiden lähtökohtana valtio-omistajalla on ollut se, että Fortum Uniperin pääomistajana ei enää tee uutta pääomitusta Uniperiin”, Tuppurainen sanoo.

Aiemmin Tuppurainen kierteli kysymystä siitä, tiesikö valtio-omistaja etukäteen vai jälkikäteen Fortumin tammikuisesta tukipaketista tytäryhtiö Uniperille.

Valtionyhtiö Fortum myönsi tammikuussa tytäryhtiölleen Uniperille enintään kahdeksan miljardin euron suuruisen konsernin sisäisen rahoituksen tavanomaisin markkinaehdoin.

Fortumin tytäryhtiö Uniper joutuu nyt toimittamaan kaasua asiakkailleen ennalta määräytyneillä hinnoilla, mutta joutuu itse hankkimaan kaasua huomattavasti korkeammalla hinnalla Ukrainan sodan seurauksena. Saksassa Uniperin kaasulla lämmitetään myös kotitalouksia.

Uniper pyysi viime viikolla tukipakettia Saksan hallitukselta. Saksan ja Suomen hallitukset neuvottelevat nyt, miten emoyhtiö Fortumin pitäisi osallistua Uniperin pelastamiseen ja mikä on Uniperin tuleva rakenne.

Tuppurainen kommentoi Uniper-tilannetta oltuaan eduskunnan talousvaliokunnan kuultavana Uniperin ja energiapolitiikan tilanteesta.