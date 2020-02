Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) käsityksen mukaan hallituksella on yhteisymmärrys siitä, että Suomi pyrkii auttamaan erittäin vaikeassa asemassa olevia lapsia Kreikan pakolaisleireillä. Hän selvensi tilannetta Ylen A-studiossa keskiviikkona.

Sisäministeri Ohisalo ilmoitti tiistaina, että Suomen pitäisi pystyä auttamaan Kreikan pakolaisleireillä kehnoissa oloissa olevia lapsia ja sisäministeriö on selvittänyt mahdollisuuksia vastata Kreikan avunpyyntöön. Kreikan pakolaisleireillä on yli 5000 alaikäistä turvapaikanhakijaa ainakin osin ilman vanhempiaan.

A-studiossa Ohisalo tarkensi, että hänelle on tullut painetta kollegoilta Euroopasta muun muassa Kreikasta, ja pyyntöjä on tullut useita. Hänen mukaansa tilanne pakolaisleireillä alkaa olla niin kriittinen, että lapsia on autettava pian. Olot ovat niin huonot.

Ohisalo korosti, että Suomi on Kreikan tapaan Euroopan ulkorajalla.

”Me olemme myös pitkän ulkorajan omaava valtio. Jos meillä on joskus tilanne päällä, toivon, että meitä autetaan”, Ohisalo sanoi ohjelmassa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) vastaus Ohisalon ulostuloon on herättänyt huomiota keskustan hallituskumppanissa vihreissä. Kaikkosen mukaan keskusta tarvitsee lisätietoa sisäministerin avauksesta, joka tuli ”hivenen yllättäen”.

”Hallituksella ei ole asiasta neuvottelua päällä. Varmaan Ohisalo jossain vaiheessa tuo tämän asian käsittelyyn”, Kaikkonen sanoi HS:n mukaan.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari puuttui lausuntoon Twitterissä ja huomautti, että asia on käsitelty hallituksen iltakoulussa, minkä pohjalta sisäministeriö on asiaa valmistellut.

Demokraatin mukaan Kaikkonenkin totesi medialle, että näistä asioista on käyty keskustelua viime vuonna ja että tiedossa on, että Kreikan leireillä on paljon alaikäisiä lapsia ja näyttää siltä, ettei Kreikka yksin selviä.

Näin Ohisalo selvensi hallituskeskusteluja

Ohisalo vahvisti A-studiossa, että asiasta on keskusteltu hallituksessa ja sisäministerille on annettu tehtäväksi selvittää asiaa. Lisäksi asiasta on keskusteltu esimerkiksi keskustan hallintovaliokunnan jäsenten kanssa aikaisemmassa vaiheessa.

”Sisäministeriö on hallituksen yhteisellä pyynnöllä, tahtotilalla selvittänyt sitä asiaa, että keitä ja millä kriteerein sieltä voitaisiin auttaa. Tästä vielä sitten hallituksen yhteistä päätöstä odotamme.”

Ohisalolta kysyttiin A-studiossa, minkä ikäisiä lapsia Suomi olisi ottamassa, sillä puheena olevista 5000 lapsesta vain noin 10 prosenttia on alle 14-vuotiaita.

”Se keskustelu, mitä ollaan hallituksessa käyty, on ollut mielestäni hyvin yhteisymmärryksessä, että pyritään auttamaan erittäin vaikeassa asemassa olevia lapsia”, Ohisalo vastasi.

Ohisalo arvosteli A-studiossa Euroopan unionin turvapaikkapolitiikkaa, joka on ollut pysähdyksissä. Ohisalon mukaan iso paketti on ollut täysin jäissä viimeiset viisi vuotta. Paketilla hän viittaa muun muassa niin sanottuun taakanjakomekanismiin, josta EU ei ole saanut tehtyä päätöstä. Ohisalon mukaan komissiolta on tulossa asiasta uusi esitys keväällä.

Kreikka vetosi jo viime lokakuussa EU-maihin pakolaisleirien lasten auttamiseksi. Hän huomautti, että osalla lapsista ei ole edes vanhempia.

”Näillä lapsille ei ole mitään tulevaisuusnäkymää. Se, että Euroopan unioni tässä kääntää täysin selän Kreikalle, sille ahdingolle, näiden ihmisten humanitääriselle kriisille, niin se on aika hävettävää Euroopan unionin arvojen näkökulmasta”, Ohisalo sanoi Ylen A-studiossa.

Ohisalon mukaan Suomen pakolaiskiintiö on hallituksen linjauksen mukaan vaalikauden aikana 850–1050 ja sillä linjalla mennään koko hallituskausi.