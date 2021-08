Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah puolustaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan kansainvälistä olympialiikettä, jota on hänen mukaansa Suomen medioissa ”mätkitty kuin vierasta sikaa”.

Essayah on Suomen Olympiakomitean hallituksen jäsen ja Kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsen.

Essayah myöntää, että kritiikillä on paikkansa. Samalla hän kysyy, tulisiko maailma kuitenkaan paremmaksi olympialaisten lakkauttamisella.

”Kansainvälinen olympialiike on yli satavuotias rauhanliike. Sen päämääränä on aina ollut lähentää ihmisiä ja kansoja, ja parantaa maailmaa urheilun avulla. Joku voi kyynisesti hymähdellä idealismille. KOK:ssa [Kansainvälinen olympiakomitea] on 206 kansallisen olympiakomitean kautta edustettuna kuitenkin enemmän maita, kuin missään kansainvälisessä järjestössä, YK [Yhdistyneet Kansakunnat] mukaan lukien. KOK:n istunnot taitavat olla ainoita, jonne eri konfliktien osapuolet saadaan vielä samaan saliin. Urheilu yhdistää. Tätä maailma tarvitsee enemmän, ei vähemmän”, Essayah puolustaa olympialiikettä.

Hänen mukaansa valitettavasti kaikki 206 maata eivät jaa samoja käsityksiä ihmisoikeuksista tai demokratiasta. Essayah muistuttaa, että Kansainvälinen olympiakomitea ei ota kantaa jäsenmaiden poliittisiin tilanteisiin tai lähettele niille julkilausumia.

Sen sijaan olympialiikkeellä on muita vaikuttamisen keinoja.

”Liennytystä ja ihmisoikeuksia edistetään hiljaisella diplomatialla. KOK tekee tänä päivänä paljon yhteistyötä muun muassa YK:n eri jäsenjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Rion kisoista lähtien pakolaistaustaisilla urheilijoilla on ollut oma joukkueensa ja heidän valmentautumistaan on tuettu nimikkorahaston kautta.”

”Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on monissa maissa edennyt urheilun antamien roolimallien kautta. Kansainvälisille lajiliitoille ja kansallisille olympiakomiteoille annetut 25 suositusta ovat vauhdittaneet tasa-arvon edistymistä”, Essayah sanoo.

Kaikkein suurimpana muutoksen kohteena ovat Essayahin mukaan itse olympiakisat.

”Enää hakijakaupungit eivät tuhlaa miljoonia hakuprosessiin. Alustavat neuvottelut käydään halukkuutensa ilmaisseiden välillä. Pisimmälle pääsee kandidaatti, jolla on eniten valmista infrastruktuuria. Kestävä kehitys ja kisojen jättämä perintö ovat keskiössä. Samoin ihmisoikeudet ja sosiaalinen jalanjälki huomioidaan. Kisat eivät enää kasva, mutta lajivalikoima elää enemmän. Tällä tavalla kisat myönnetään Pariisista 2024 lähtien.”

Hän muistuttaa, että Kansainvälinen olympiakomitea on järjestöpohjaisen ja vapaaehtoistyöhön nojaava urheilun suurin rahoittaja maailmassa.

"Kansalaisjärjestöpohjaiseen toimintaan ohjautuvalle rahalle olisi muitakin ottajia: eri ammattilaissarjojen yksityiset osakkeenomistajat ja superseuroja omistavat oligarkit. Ovatkohan kaikki olympialaisten joutsenlaulua toivovat ymmärtäneet tätä?” Essayah kysyy.

Ennen politiikkaan lähtemistä Essayah teki uraa kilpakävelijänä. Uransa aikana hän muun muassa voitti kilpakävelyn maailmanmestaruuden vuonna 1993.

