Euroopan parlamentin täysistuntoviikko Strasbourgissa on käynnistynyt yllättyneissä ja järkyttyneissä tunnelmissa.

Viikonloppuna kävi ilmi, että Belgian poliisi on tehnyt sarjan kotietsintöjä europarlamentaarikkojen, avustajien ja muiden vaikuttajien koteihin. Le Soir -lehden mukaan kotietsinnöissä on löytynyt jo 1,5 miljoonan euron arvosta käteistä. Rahojen epäillään olevan lähtöisin Qatarista. Niiden avulla on haluttu vaikuttaa myönteisesti Qatarin maakuvaan.

Pidätettynä on parlamentin kreikkalainen entinen varapuhemies Eva Kaili ja hänen puolisonsa Francesco Giorgi, joka myös työskentelee Euroopan parlamentissa. Poliisi on pidättänyt myös entisen europarlamentaarikko Pier Antonio Panzerin, joka nykyään johtaa ihmisoikeusjärjestö Fight Impunitya.

Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat korruptio, rahanpesu ja rikollisjärjestöön kuuluminen.

Parlamentti äänesti tiistaina lähes yksimielisesti sen puolesta, että Eva Kaili erotetaan varapuheenjohtajan tehtävästä. Toimikauden ennenaikainen päättäminen hyväksyttiin äänin 625 puolesta, 1 vastaan ja 2 tyhjää.

Belgian poliisi pyytänee parlamenttia myös poistamaan Kaililta poliittisen immuniteetin eli syytesuojan.

”Ei ole tarjottu hummusta enempää”

Suomalaiset europarlamentaarikot ovat yksimielisiä siitä, että parlamentissa täytyy parantaa sisäistä kontrollia ja valvontaa. Tapaus täytyy selvittää.

”Jokainen näistä mätimunista täytyy kitkeä. Jokaisessa työpaikassa niitä on muutama prosentti. On aivan päivänselvä asia, että kaikki tapaukset eivät ole vielä tulleet ilmi”, kokoomusmeppi Petri Sarvamaa toteaa.

Hän huomauttaa, että mepeillä on hyvin vapaa mandaatti. He saavat esimerkiksi koota ystävyysryhmiä, joita ei kontrolloi kukaan. Osa mepeistä matkustaa autoritaarisissa maissa rakentamassa suhteita.

Hänen kollegansa Sirpa Pietikäinen (kok) sanoo olleensa jäsen Iranin ja Palestiinan ystävyysryhmissä.

”Kukaan ei ole koskaan tarjonnut minulle suurin piirtein hummusta enempää.”

Pietikäinen sanoo myös, ettei yhdessäkään kansallisessa parlamentissa Euroopassa ole tiukempia käytäntöjä kuin Euroopan parlamentissa.

”Meillä on tosi tiukat avoimuussäännöt ja kiellot. Emme saa ottaa kolmansilta mailta mitään vastaan. Kaikista sellaisista lahjoista, joiden arvo ylittää 150 euroa, pitää ilmoittaa.”

Kokoomuksen Henna Virkkunen sanoo, että parlamentilla on tällä viikolla paljon aiheita käsittelyssä, mutta korruptio on aiheista se, joka käytäväkeskusteluissa eniten puhuttaa.

”Tämä on todella pöyristyttävää. Tapaus on tärkeä tutkia huolellisesti. Kuulun itse parlamentin Arabian niemimaan valtuuskuntaan, johon monet ratsatuista henkilöistä kuuluvat myös.”

Skandaali tulee laajenemaan

RKP:n europarlamentaarikko Nils Torvalds arvioi, että korruptioskandaali tulee vielä laajenemaan.

”Jos katsoo Transparency Internationalin listoja, siitä ei voi vetää mitään muuta johtopäätöstä kuin sen, että korruptio on yleinen ongelma Euroopassa”, Torvalds sanoo.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että pidätetyn Pier Antonio Panzerin johtaman kansalaisjärjestön Fight Impunityn johtoryhmässä on paljon arvovaltaisia jäseniä.

”Se ei tarkoita, että he olisivat mukana korruptiovyyhdissä, mutta se osoittaa, että tässä on jotain todella mätää. On luotu järjestö, jolla on puhdas julkisivu, mutta takana puuhaillaan vaikka mitä.”

Korruptioepäillyt ovat toistaiseksi liittyneet Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmään, johon kuuluvat Suomesta SDP:n europarlamentaarikot.

Ryhmä on päättänyt riisua rikosepäillyt europarlamentaarikot velvollisuuksistaan. Se on myös suosittanut, että sellaisten meppien, joiden avustajat ovat epäiltyjä, tulisi luopua tutkinnan ajaksi vastuistaan.

Demarimepit Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma sanovat, että ryhmä on toiminut yhtenäisesti ja määrätietoisesti. Sen linja on vastustaa korruptiota ja tehdä yhteistyötä poliisin kanssa.

”Euroopan parlamentti ei ole ostettavissa. On tärkeää, että asia selvitetään perin pohjin”, Kumpula-Natri sanoo.

Täydellinen pesäero korruptioon

Heinäluoma sanoo, että korruptiotapaus on luonteeltaan järisyttävä. Se pakottaa parlamentin miettimään toimintaansa uudelleen ja suojautumaan kovemmilla säännöillä.

”Kailin erottaminen kertoo siitä, että parlamentissa on vahva halu tehdä täydellinen pesäero kaikkeen tällaiseen toimintaan.”

Parlamentti on päättänyt jo asettaa erillisen tutkimusvaliokunnan tekemään sisäisen tarkastuksen. Se myös palautti Qatarin viisumivapauskysymyksen valmisteluun.

”Avoimuutta pitää lisätä myös suhteessa avustajakuntaan. Perusteltua on myös, että ulkomaan toimijat ja lähetystöt lisätään avoimuusrekisterin piiriin”, Heinäluoma sanoo.

Hänen mukaansa kaikkeen vallankäyttöön liittyy korruption riski. Tärkeää on, että kun korruptiota havaitaan, ongelmiin puututaan lujasti ja syylliset saatetaan vastuuseen.

”On sellaisiakin maita, joissa näin ei tapahdu. Vaikka osoitetaan konkreettisia tapauksia, mitään ei tapahdu.”

Heinäluoma sanoo, että on hyvin mahdollista, että korruptioskandaali tulee vielä laajenemaan. Belgian poliisi on tehnyt parikymmentä kotietsintää.

”Tämä ei ole mikään tieto, mutta yleisesti päättelen, että kun noin monia tiloja on tutkittu ja kotietsintöjä tehty, voi olettaa, että sieltä tulee vielä uusia nimiä esille.”