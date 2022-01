Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL täsmentää suosittelevansa, että myös muille kuin riskiryhmiin kuuluville 5–11-vuotiaille tarjotaan mahdollisuus koronarokotukseen.

”Julkisuudessa on ollut epäselvyyttä mitä mahdollisuuden tarjoaminen tarkoittaa. On saatettu tulkita niin, että rokotuksia ei suositeltaisi perusterveille lapsille lainkaan. Tämä on väärinymmärrys. Comirnaty –koronarokote on lääkeviranomaisen hyväksymä myös 5–11-vuotiaille. Lapsille annettu rokotussuositus ei ole yhtä vahva kuin 12 vuotta täyttäneiden. Tämä johtuu siitä, että vakavan koronataudin riski on 5–11-vuotiailla hyvin pieni”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

Joulukuussa THL suositteli koronarokotuksia 5–11-vuotiaille lapsille, joilla on perustaudin hoidon tai muun syyn vuoksi suurentunut riski sairastua vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lisäksi rokotuksia suositeltiin 5–11-vuotiaille, joiden lähipiirissä on voimakkaasti immuunipuutteinen henkilö. Muille 5–11-vuotiaille suositeltiin tarjottavan mahdollisuutta koronarokotukseen.

THL:n mukaan alaikäinen voi päättää koronarokotuksestaan itse, ”jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään asiasta”. Ikärajaa lapsen päätökselle ei ole laissa määritelty, joten asia arvioidaan THL:n mukaan tapauskohtaisesti.

”Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus. Nykyinen lainsäädäntö ja laillisuusvalvojien ratkaisukäytäntö huomioiden suostumus lapsen rokottamiseen tarvitaan kaikilta huoltajilta”, THL kertoo.

Kunnat vastaavat lasten koronarokotuksista ja niiden käytännön järjestelyistä, THL toteaa.

THL:n mukaan koronarokotteiden haittavaikutukset ”ovat hyvin samanlaisia 5–11-vuotiailla kuin vanhemmilla lapsilla, kuten esimerkiksi pistospaikan kipua ja turvotusta, kuumetta, väsymystä ja lihaskipua, jotka ovat kaikki ohimeneviä”. Vakavat haitat ovat THL:n mukaan hyvin harvinaisia.

”Koronarokotteet ovat myös lapsille tehokkaita. Heidän rokottamisellaan on kuitenkin arvioitu olevan vain vähäinen vaikutus epidemian hallintaan. Pienet lapset eivät ole epidemian leviämisen kannalta keskeisimmässä asemassa, ja toisaalta rokotteiden suojateho omikronvariantin aiheuttamaa tartuntaa vastaan on vain kohtalainen”, Nohynek sanoo.

