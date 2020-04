”Asia on nyt näin niin kauan, kunnes perustuslakitulkinta tai perustuslaki muuttuvat”, kansanedustaja Anna Kontula (vas) sanoo.

Eduskunnan perustuslakivalokunta (PeV) on Suomessa perustuslain tulkinnan ylin auktoriteetti, joka ei politikoi. Se on kunnioitettu ja pyhä instituutio, jonka tehtävä on oikeudellinen.