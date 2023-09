Kuva: -

Turkistarhauksen lopettaminen Suomessa on nyt vahvasti otsikoissa. Aika tuntuu olevan ratkaisulle kypsä, ja se on lintuinfluenssan ja sen aiheuttaman pandemiariskin ansiota. Tai syytä.

Yleinen mielipide on julmana pidettyä elinkeinoa vastaan, tästä osoituksena kansalaisaloite, joka keräsi vuorokaudessa eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta. (Nyt allekirjoituksia on jo yli 100 000.) Aloitteessa vaaditaan turkistarhauksen kieltämistä kohtuullisella siirtymäajalla. Luopuville tarhayrittäjille ehdotetaan luopumistukijärjestelmää.

Ylen kansanedustajakyselyssä yli puolet vastanneista edustajista kannatti turkistarhauksen lopettamista.

Tämän lisäksi ei OP eikä Nordeaenää myönnä uusia lainoja turkistuotantoon.

Tarhaajat aloittaneet jo taustakeskustelut

Pohjanmaan tarhuritkin alkavat ymmärtää tilanteen – tästä osoituksena sekin, että tarhurit ja heidän edunvalvojansa Fifur ovat keskustelleet jo vaihtoehdoista, kuten Vasabladet ensimmäisenä uutisoi.

Turkistarhaus ei nykymaailmassa kestä enää oikein päivänvaloa. Eläimiä tapetaan turhuutena pidetyn luksustuotannon vuoksi ja niiden elinolot ovat karmeat. Euroopassa turkistarhaus on kielletty tai sitä on rajoitettu 30 maassa. Kokonaan se on kielletty 16 Euroopan maassa, kuten Norjassa, Britanniassa ja Ranskassa, mutta myös Unkarissa, Serbiassa ja Montenegrossa. Tanska lopetti kaikki turkiseläimet koronapandemiassa, mutta toimintaa on käynnistelty pienimuotoisesti uudestaan. Virossa tarhaus päättyy siirtymäkauden jälkeen 2026. On myös puhuttu koko EU:n laajuisesta kiellosta.

Tuorein päätös saatiin Ruotsista keskiviikkona: maa päätti tukea 15 miljoonalla eurolla turkistarhauksesta vapaaehtoisesti luopuvia yrittäjiä. Tarhoja Ruotsissa on tosin enää parikymmentä.

Kysymys turkistarhauksesta on myös vahvasti imagollinen: mihin joukkoon Suomi haluaa profiloitua.

Tapettavien eläinten määrä liki tuplaantui

Viimeksi keskiviikkona Ruokavirasto määräsi Pohjanmaalla 115 000 eläintä lopetettavaksi lintuinfluenssatartuntojen vuoksi. Jo aiemmin on tapettu 135 000 minkkiä, kettua ja supikoiraa.

Kokonaisen toimialan kuoppaaminen on aina radikaali ratkaisu. Toisaalta turkistarhaus on elinkeinona pieni: aktiivisesti toiminnassa olevia tarhoja on noin 400. Ala työllistää vajaat 1 600 henkeä, ja kuten Kauppalehti elokuun alussa (KL 3.8.) kertoi, turkistarhaus on yksi Suomen huonoimmin kannattavista toimialoista: 62 prosenttia tarhoista tekee tappiota.

Etujärjestö Fifur jäi jo viime vuonna kiinni vääristä tiedoista, jotka kaunistelivat toimialan tilannetta. Tilastokeskus huomautti, että se on liioitellut alan työllisyysvaikutuksia sekä vientitulojen ja verojen määrää. Esimerkiksi alan suorat työpaikat oli merkitty tilastoihin kahdesti.

Taustakeskusteluissa on laskettu, että tarhayrittäjille maksettava korvaus voisi olla 900 miljoonan euron suuruusluokkaa. Se olisi noin pari miljoonaa euroa tarhaa kohti todella yksinkertaisella matematiikalla. Moni kysyy sitäkin, onko korvaus oikeansuuruinen: yleensähän liiketoiminnasta maksetaan sitä enemmän, mitä parempi tuotto sillä on ja mitä paremmat näkymät liiketoiminnalla on. Tarhaajilla bisnes on pääosin tappiollista ja näkymät synkät: mahdollisen korvauspotin kokoa voi siksikin kyseenalaistaa.

Ruotsin päätöksestä voi lukea sen, että se arvioi kohtuulliseksi korvaustasoksi noin 750 000 euroa per tarhayrittäjä.

Toki elämäntyön alasajo on aina henkilökohtainen tragedia, mutta ei turkistarhaus ole yhteiskunnassamme ainoa auringonlaskun ala, jolla työpaikan menetyksen uhka on todellinen. Se on valitettavan karu fakta.

Ruokavirasto ei vielä ole saanut aikaan laskelmaa siitä, minkä verran tapetuista eläimistä maksettavan korvauksen taso tulee olemaan. Päätöstä luvataan parin viikon sisään (KL 14.9.)

Kun korvaustaso hahmottuu, se antanee uutta pohjaa keskusteluille siitä, millä hinnalla liiketoiminta Suomessa olisi ajettavissa alas eli minkä arvoiseksi tarhabisnes arvioidaan.