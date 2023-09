Länsimaiden riippuvuutta Kiinasta on vähennettävä, katsoo eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps).

Puhemies kommentoi myös eduskunnan puhekulttuuria, josta häneltä kysyttiin puhemiehen tiedotustilaisuudessa.

”Minun nähdäkseni kansanedustuslaitos on edustuksellisessa demokratiassa pyhistä pyhin. Tämä ei ole mikään tarkkailuluokka eikä Euroviisu-karsinta, jossa puhemiehen tehtävä on antaa pisteitä kansanedustajille. Puhemiehen ensisijainen tehtävä on turvata kansanedustajien perustuslaillinen oikeus tuoda keskusteluun niitä kantoja, joita esittämään kansalaiset ovat hänet tehtäväänsä äänestäneet”, Halla-aho vastasi eduskunnassa tiistaina.

Halla-aholta kysyttiin, eikö puhemies puutu asiaan, jos joku puhuu eduskunnassa rasistisesti. Tänään keskiviikkona käsittelyssä on hallituksen yhdenvertaisuustiedonanto.

”Arvokas ja vakaa käyttäytyminen on tietenkin sellainen, jota odotamme jokaisen aikuisen ihmisen salissa noudattavan, mutta niin kuin sanoin, puhemiehen tehtävä on ennen kaikkea turvata kansanedustajien perustuslaissa taattu rajoittamaton puheoikeus, eikä ryhtyä makutuomariksi. Toivon, että edustajat kohtelevat kansanedustajakollegoitaan keskustelussa asiaan kuuluvalla kunnioituksella.”

Puhemies tapasi vieraita Yhdysvalloista

Kun puhemies tapasi Yhdysvaltojen kongressin ulkoasiainvaliokunnan eduskunnassa tiistaina, keskusteluja hallitsivat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, länsimaiden riippuvuus Kiinasta ja muut ajankohtaiset kansainvälisen politiikan kysymykset.

”Se, kuinka riippuvainen Eurooppa oli venäläisestä öljystä ja kaasusta ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, on pientä verrattuna länsimaiden taloudelliseen riippuvuuteen Kiinasta. Meidän täytyy löytää keinot tuoda teollista tuotantoamme Kiinasta takaisin Yhdysvaltoihin ja takaisin Eurooppaan. Puolitoista vuotta sitten sanottiin, että Eurooppa ei pärjää ilman venäläistä energiaa, mutta olemme selvinneet siitäkin”, Halla-aho vertaa tiedotteessa.

Halla-aho nosti Kiina-riippuvuudet esiin myös perussuomalaisten puoluekokouksessa elokuussa. Tuolloin Nordean pääekonomisti, 20 vuotta Kiinan taloutta seurannut Tuuli Koivu muistutti realismista.

”Kuulostaa aika hurjalta ekonomistin korviin. Siinä keskustelussa täytyy erotella erilaisia riippuvuuksia, ja sitten miettiä, kuinka realistista niitä on katkoa”, Koivu sanoi.

Halla-aho korostaa Ukrainan tukemisen pitkäjänteisyyttä ja strategista merkitystä.

”Venäjälle ei saa syntyä käsitystä eikä kannustimia siihen, että itsenäisen maan kimppuun hyökkäämällä voi saavuttaa jotain. Nato on ainoa pelote, jota Venäjä uskoo. Siksi näen, että Ukrainalle pitää luoda polku Nato-jäsenyyteen, jotta maa voi sodan päätyttyä houkutella ulkomaisia investointeja ja päästä taloudellisesti jaloilleen.”

USA:lta kiitosta Suomelle

Puhemies Halla-ahon lisäksi keskusteluihin yhdysvaltalaisten kanssa osallistuivat ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd), puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk), Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Tomi Immonen (ps) sekä eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmän puheenjohtaja Ville Kaunisto (kok).

Yhdysvaltojen kongressin ulkoasiainvaliokunnasta vierailulle osallistui puheenjohtaja Michael McCaulin lisäksi kuusi muuta valiokunnan jäsentä. Yhdysvaltalaiset vieraat kiittivät Suomea vankkumattomasta tuesta Ukrainalle ja myös siitä, että Suomi on yksi harvoja Naton jäsenmaita, jotka käyttävät puolustusmenoihin Naton edellyttämät yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan.

Puhemies Halla-aho puolestaan kiitti Yhdysvaltoja sen vankkumattomasta tuesta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle ja totesi arvostavansa sitä, että Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenväliset turvallisuus- ja kauppapoliittiset suhteet ovat tiivistyneet merkittävästi viime vuosina.

