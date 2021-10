Liike Nytin kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo arvioi suorin sanoin pääministeri Sanna Marinin (sd) avausta niin sanottujen vihreiden investointien jättämisestä budjettikehysten ulkopuolelle.

LUE MYÖS Osuu talouspolitiikan ytimeen – Nyt pääministeri Sanna Marin laajentaa kehyksiä koskevaa avaustaan

”Pahinta Suomelle ovat Marinin puheet vihreästä velasta eli kaikkien kehysten ohi voitaisiin ottaa vielä lisää velkaa. Mallia otetaan EU:sta, mutta unohdetaan, että vertailumaiden julkinen talous on ihan eri kunnossa. Velka on velkaa, kun on takaisinmaksun aika. Ei silloin väriä kysytä. Velkaa voi ottaa, jos ne investoidaan kannattavasti. Tällaisia suunnitelmia en ole hallitukselta kuullut”, Harkimo ryöpyttää Puheenvuoron blogissaan.

Hän katsoo lisäksi, että investoinnit ovat yritysten tehtävä, ei valtion.

”Suomen kannattaa pitää omista asioistaan huolta, koska kukaan muu ei niistä pidä huolta. Marinin tähtäin on vain pitää jalkaa velkakaasulla niin, ettei ennen eduskuntavaaleja tarvitse tehdä mitään ikäviä päätöksiä. Vastuutonta!”

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) suhtautui Marinin avaukseen kielteisesti lauantaina. Lintilä helpottaisi sen sijaan luvitusta. Hän pitää sitä ”ilmaisena tapana” saada yksityisiä investointeja ja työpaikkoja aikaiseksi tukemaan vihreää siirtymää ja uusteollistamista.

LUE LISÄÄ: