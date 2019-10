Kansainväliset järjestöt varautuvat noin 100 000 ihmisen pakolaisaaltoon kurdialueelta Turkin hyökättyä Syyriaan, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) toimittajille eduskunnassa illalla.

Asiasta uutisoivat muun muassa STT ja MTV Uutiset.

"Huoli on suuri humanitaarisesta tilanteesta alueella. Pahimmassa tapauksessa kurdit jäävät alueelle, jossa heitä on vaikea tavoittaa ja johon kansainvälistä apua on vaikea järjestää", Haavisto sanoi eduskunnassa toimittajille STT:n mukaan.

”Leirillä toimii noin 30 kansainvälistä järjestöä, ja me olemme olleet heihin yhteydessä. Pyrimme ylläpitämään avun jatkumista leirille, ja tilannetta seurataan päivittäin.” LUE LISÄÄ:

Ihmisoikeusjärjestö Syrian Observatory for Human Rights kertoo, että ainakin 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäyksen alta. Järjestö kertoi aiemmin, että ainakin 15 ihmistä on kuollut iskuissa, mukana kahdeksan siviiliä. Reutersin mukaan ainakin kymmeniä ihmisiä on kuollut Turkin hyökkäyksessä Koillis-Syyriaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan kommentoi tilannetta Twitterissä myöhään illalla ja totesi, että ”meillä on yksi kolmesta vaihtoehdosta”. Trumpin mukaan vaihtoehdot ovat lähettää tuhansittain joukkoja ja voittaa sotilaallisesti, iskeä Turkkiin erittäin voimakkaasti taloudellisesti sekä sanktioilla tai neuvotella sopimus Turkin ja kurdien välille. LUE MYÖS:

Nimettömänä pysyttelevä amerikkalainen viranomaislähde kertoo uutistoimisto AFP:lle, että Trump on pyytänyt amerikkalaisia diplomaatteja neuvottelemaan tulitauosta Syyrian kurdien ja Turkin välillä.

YK:n turvallisuusneuvosto on käsitellyt kurdien tilannetta myöhään illalla. Viisi eurooppalaista neuvoston jäsentä esitti vaatimusta Turkille lopettaa sotatoimet, mutta kohtasi vastustusta.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on ilmaissut syvän huolensa tilanteesta.

Turkki aloitti sotilasoperaation keskiviikkona sen jälkeen, kun Trump ilmoitti vetävänsä Yhdysvaltain joukot pois alueelta.