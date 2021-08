Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Afganistanissa kaikki on nyt mahdollista.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan on mahdollista, että tilanne Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa riistäytyy käsistä.

”Tässä tilanteessa on kaikki mahdollista. Taliban ei hallitse kaikkien kannattajiensa toimia, vaikka johto on vakuuttanut turvallisuutta. Pelkotilana on, että Kabulissa tilanne voi riistäytyä käsistä”, Haavisto sanoi toimittajille sunnuntaina vastauksena kysymykseen diplomaattien turvallisuudesta.

Uutistoimistojen mukaan Afganistanin presidentti Ashraf Ghani saattaa luopua vallasta jo tänään sunnuntaina. CNN:n tietojen mukaan äärijärjestö Talibanin edustajia on jo presidentin palatsissa.

Haaviston mukaan amerikkalaisjoukoilla on vahva ote Kabulin lentokentästä ja lentokenttä on toiminnassa. Eri ihmisten pääsy Kabuliin ja kaupungin sisällä liikkuminen on vaikeutunut, mikä voi ulkoministerin mukaan vaikuttaa evakuointeihin. Haavisto kertoi, että tähän mennessä enintään 130 afganistanilaista evakuoidaan Suomeen.

”Jos kaikki 20 vuoden aikana työsuhteessa olevista tai alihankkijoina olleista evakuoitaisiin niin juuri nyt logistiset mahdollisuudet eivät annan heitä kaikkia auttaa, mutta se on realiteetti nyt”, Haavisto sanoi.

Sekä Haavisto että tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoivat sunnuntaina yllättyneenä tapahtumien nopeasta kehityksestä Afganistanissa.

”Tilanteen hyvin nopea kehitys oli uskoakseni yllätys ainakin kaikille Afganistanin ulkopuolella”, Niinistö kommentoi Helsingin Sanomille.

Hän arvioi, että Afganistanin tapahtumilla tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia maantieteellisesti varsin laajalle alueelle, myös Eurooppaan.

Sotatieteiden tohtori Antti Parosen mukaan juuri nyt vaikuttaa siltä, että Taliban on voittanut.

”Pohjoisen liiton entiset päälliköt ovat paenneet maasta taisteluvoimansa kanssa ja valtaa ollaan siirtämässä Kabulissa väliaikaishallinnon kautta. Jatkuuko sota jollain tavoin jää nähtäväksi”, hän kommentoi Twitterissä.

Jihadismin terrorismin tutkija Juha Saarinen vastaa Paroselle, että sodan jatkumisen kannalta yksi keskeisistä kysymyksistä on, miten Talibanin suhteet jihadistisiin ryhmiin kehittyvät jatkossa.

“Etenkin: muodostuuko Afganistanista jälleen turvasatama al-Qaidalle, tai ainakin sen keskusjohdolle? Paikallisille ei-valtiollisille toimijoille tämä toki paljon marginaalisempi kysymys kuin kansainvälisille yhteisölle ja länsimaille.”