”Perussuomalaiset tavoittelee paikkaa hallituksessa”, toteaa puheenjohtaja Riikka Purra tavattuaan hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok).

Perussuomalaisilla ja kokoomuksella on Purran mukaan ollut erilaisia ryhmiä aiemminkin, mutta tämän päivän keskustelu ei silti ollut pelkkä muodollisuus. Keskustelu oli kaikin tavoin hyvähenkistä, Purra kertoo. Erimielisyyksiäkin toki on, eikä ”tarvitse olla fakiiri” niitä huomatakseen, hän sanoo.

Purran mukaan perussuomalaiset on valmis tekemään myös kompromisseja ja on myös jo tehnyt ”kädenojennuksia”. Jos kutsu varsinaisiin hallitusneuvotteluihin tulee, edessä on hänen mukaansa silti haastavia keskusteluja, sillä hyvin vaikeita asiakokonaisuuksia käydään läpi, eikä mitään ole vielä sovittu.

Kokoomus haluaisi porrastaa ja lyhentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Käykö se perussuomalaisille?

”Olemme valmiita tähän porrastamiseen, mutta emme lyhentämiseen, mutta tämä on varmasti yksi niistä esimerkeistä, joista tulee kovaa vääntämistä, mikäli olemme Säätytalolla”, Purra vastasi eduskunnassa.

Purra mainitsee tämän kynnyskysymyksen

Perussuomalaisten ja RKP:n erimielisyydet ovat olleet julkisuudessa esillä. Puhe keskittyi kuitenkin tänään kokoomuksen ja perussuomalaisten linjoihin, eikä RKP:tä Purran mukaan käsitelty.

Ruotsin kieli ei ole Purran mukaan tullut alustavissa keskusteluissa esille. Perussuomalaiset vastustaa niin sanottua pakkoruotsia, mutta ymmärtää Purran mukaan sen, että yksikään muu puolue ei jaa tätä linjaa. Purralla itsellään ei ole ollut varsinaisia keskusteluja oleellisista kysymyksistä RKP:n kanssa. Hän on ymmärtänyt, että puolue ja eduskuntaryhmä on ”jokseenkin jakautunut”.

Perussuomalaisten kynnyskysymyksistä Purra mainitsi maahanmuuttopolitiikan selvän kiristämisen, joka koskee sekä humanitaarista että työperäistä ”matalapalkkamaahanmuuttoa”. Suurin volyymi on Purran mukaan juuri matalapalkkamaahanmuutossa ja lisäksi perheenyhdistämisissä, joihin molempiin perussuomalaisilla on ”pitkä luettelo” omia vaatimuksiaan.

Vaikka erimielisyyksiä on, Purra löytää kokoomuksen kesken hyvin paljon myös yhteistä ja mainitsee esimerkkinä ydinvoiman ja turvallisuuden edistämisen.

