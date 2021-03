”Pommi on pudotettu, ja ymmärrän, että tällainen otsikko myy hyvin mediassa. Itse vierastan tällaista puhetapaa, sillä meillä on ollut tarkoitus ottaa maltillinen askel kohti paikallisempaa sopimista”, sanoo Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Teknologiateollisuus kertoi torstaina luopuvansa valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta, kun vastuu valtakunnallisista työehtosopimuksista siirtyy uuteen työnantajayhdistykseen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn.

Teollisuusliitto näki ilmoituksen pyrkimyksenä murentaa työehtosopimusten yleissitovuutta.

Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto puhuivat teknologiateollisuuden torstain ilmoituksesta Suomen Pankin kutsuvierastilaisuudessa.

”Tarkoitus ei ole ollut pudottaa pommia tai lähteä murentamaan järjestelmää. Ymmärrän, että uusi tilanne herättää huolta ja keskustelua, mutta ehkä tämä ei ole ihan niin dramaattinen asia, kuin mitä pahimmissa uhkakuvissa on annettu ymmärtää.”

Helteen mukaan järjestöllä ei ole epäilystä siitä, etteikö uusi työnantajayhdistys tulisi saamaan jäseniä.

”Vientivetoinen työmarkkinamalli on tärkeä koko talouden näkökulmasta, ja meillä on usko siihen, että kun valtakunnallisia sopimuksia tullaan jatkossakin solmimaan, on varmasti niin, että alan työehtosopimuksilla on keskeinen rooli viennin linjan määrittämisessä, ja yleinen linja jatkossakin tulee sen pohjalta muodostumaan.”

”Odotan innolla millaisia työehtojen parannusehdotuksia sieltä on tulossa”

Riku Aalto kyseenalaisti työnantajapuolen näkemykset.

”Kaksi keskeistä vientisektoria ovat irtautumassa, ainakin osittain, valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisestä. Kyllä se vähintäänkin kyseenalaistaa sen, syntyykö tähän maahan enää mitään yleistä palkkalinjaa. Ja ymmärrän, että se työnantajien tavoitteena onkin, että ne neuvotellaan tulevaisuudessa yritystasolla”, Aalto sanoo.

”Kun työnantajapuoli on monta kertaa todennut, ettei tavoitteena ole työehtojen heikentäminen, odotan innolla millaisia työehtojen parannusehdotuksia sieltä on tulossa.”

Helteen mukaan paikallisen sopimisen pitäisi olla ”win-win” molemmille osapuolille.

”Työehtoja ei haluta romuttaa, halutaan yrityskohtaisuutta ja räätälöintiä, silloin kun valtakunnallinen sopimus ei tuo riittävää jousta”, Helle vastaa.

”Se ei voi tarkoittaa, että pelkästään työntekijäpuoli saa lisäetuja, saati työnantajapuoli. Näiden välillä täytyy löytyä tasapaino. Pointti on se, että pystytään löytämään sellaisia kulmia, jotka toimivat yksittäisen yrityksen tilanteeseen. Muutoksiin täytyy voida reagoiva juostavasti.”

Aallon mukaan paikalliset joustot ovat nykyistenkin työehtosopimusten mukaan mahdollisia.

”Meitä on pidetty vakaana ja hyvänä sopijakumppanina. Se tunne, mikä meille tästä ilmoituksesta tuli on se, ettei sillä vastuulla mitä on yhdessä kannettu, ei tunnu olevan mitään arvoa”, Aalto sanoo.

”Meidän näkökulmastamme on aina niin, että yleissitova sopimus on ollut kyseisen alan vähimmäistyöehdot. On kuitenkin sovittu myös ehtoja alittavistakin asioista. Miten näitä ehtoja tulevaisuudessa puolustetaan? Keskustelut ovat parhaillaan käynnissä, ja pohditaan mikä on meidän tapa toimia ja vastata. Se, aletaanko pommia purkamaan vai aletaanko viritellä omaa pommia, jää nähtäväksi.”