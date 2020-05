Valtionyhtiö Alko myi huhtikuussa noin 9,1 miljoonaa litraa juomia, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Huhtikuu on toinen kuukausi, jonka aikana Suomessa on eletty koronaviruksen vuoksi poikkeusoloissa.

Roseeviinien myynti kasvoi eniten eli 40 prosentilla. Miedoista viineistä punaviinien myynti kasvoi 35 prosentilla ja valkoviinien 28 prosentilla. Sen sijaan kuohuviinien myynti väheni kahdella prosentilla vapusta huolimatta.

Alkon tiedotteen mukaan huhtikuun myyntiin vaikuttivat vähentynyt ulkomaanmatkustus ja ravintoloiden ja baarien kiinniolo sekä pääsiäinen ja vappu. Tyypillisesti anniskelu vastaa noin 10 prosenttia ja matkustajatuonti noin 15 prosenttia alkoholin kokonaiskulutuksesta.

Alkon myymälöissä kävi huhtikuussa asiakkaita noin viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Maaliskuussa asiakkaita oli liikkeellä selvästi vähemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa.

Korona-aikana maaliskuussa ja huhtikuussa Alkon myynti on ollut 16 prosenttia vilkkaampaa kuin viime vuonna ja asiakasmäärä on ollut 1,2 prosenttia suurempi. Alkon tiedotteen mukaan on silti epätodennäköistä, että Alkon ja päivittäistavarakaupan myynti korvaisi matkustajatuontia ja anniskelua.

Suomen rajat ovat olleet koronakriisin vuoksi kiinni ja siksi suomalaiset eivät ole voineet tuoda alkoholia esimerkiksi Virosta. Huhtikuun 4. päivästä alkaen myös Suomen ravintolat ovat olleet suljettuina. Sulku ei koske noutomyyntiä ja kotiinkuljetusta, mutta alkoholia saa myydä ulos ravintolasta vain pyytämällä luvan vähittäismyyntiin. Ravintola ei saa kuljettaa alkoholia suoraan asiakkaan kotiin.

