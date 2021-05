Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo korostaa syksyn budjettiriihen tärkeyttä Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035 kannalta.

”Syksyn budjettiriihessä pitää päästä reilulla askeleella eteenpäin jäljellä olevien päästövähennysten suhteen. Pöydällä on vielä esimerkiksi isoja kysymyksiä verojen suhteen, liikenteen päästövähennykset ja maatalouden päästöjen saaminen laskuun. Hallitus on antanut lupauksen suomalaisille riittävistä ilmastotoimista ja näiden lupausten lunastamisen aika on nyt”, hän linjasi puheessaan vihreiden puoluevaltuustolle.

Ohisalon mukaan olennaista on se, että hallitus tekee historian vihreintä politiikkaa.

”Tänä keväänä on taas jonkin verran keskusteltu siitä, minkä niminen meidän nykyinen hallitus on. Onko se punamulta, vasemmistohallitus tai vihreä kansanrintama. Meille ei ole ehkä niin suuremmin väliä sillä, miksi sitä hallitusta nyt lopulta kutsutaan. Meille olennaista on se, että hallitus tekee historian vihreintä politiikkaa.”

Ohisalo korostaa, että leikkauslistojen kanssa pitää olla varovainen, ettei samalla tukahduteta kasvun ituja ja synnytetä pahoinvointia sekä lisäkuluja. Hän huomautti puheessaan, että kunnat, jotka leikkasivat 90-luvulla rajuimmin kouluterveydenhuollon palveluista, käyttivät vastaavasti enemmän lapsille ja nuorille suunnattuja erikoissairaanhoidon palveluja 2000-luvun alussa.

