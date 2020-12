Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kiivastui lauantaina eduskunnan täysistunnossa niin väitteisiin tartuntatautilain muuttamisen hitaudesta sekä rokotehankintaan liittyvistä vihjailuista.

Eduskunta käy lauantaina tartuntatautilain muutoksia koskevaa lähetekeskustelua. Hallitus on valmistellut muutoksia kesästä asti. Kiuru on johtanut valmistelutyötä.

”Ollaan nyt rehellisiä itsellemme, ei tämä mikään tavallinen harjoitus ole ollut. Me joudumme tekemään töitä niin, että nämä esitykset olisi myös laadittu mahdollisimman huolellisesti. Esityksen perusteille on asetettu sellainen taso perustuslakivaliokunnan viimeaikaisen lausunnon valossa, että me emme voi tuoda tänne sellaisia esityksiä, joissa säätämisperusteita ja vaikutusarvioita ei ole tehty huolellisesti”, Kiuru vastasi arvosteluun.

Hän pitää toimintaa ”erittäin nopeana”.

”Pidän tätä erittäin nopeana toimintana varsinkin, kun on vihjattu että sosiaali- ja terveysministeriössä olisi lepäilty kesällä. Ei ole pitänyt paikkaansa. Lain muutostyö aloitettiin kesäkuussa ja se tuotiin lausunnoille syyskuussa. Lausuntokierros oli kova ja kritiikkiä tuli laidasta laitaan. Olisin mielelläni suotu, että olisi vähemmällä saatu tämä asia tänne. Olisin mielelläni venynyt vieläkin kovempaa, mutta tämä ei ole yhden ihmisen show.”

Eduskunnan keskustelu on rönsyillyt tartuntatautilaista koronarajoituksiin ja myös rokotteisiin. Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila katsoo EU:n lupaprosessin ja yhteishankinnan merkitsevän Suomelle jäämistä jonon hännille rokotehankinnoissa.

”Osto-oikeus koronarokotteisiin on pandemian hoidon kannalta paljon tehokkaampaa kuin henkilökohtainen myötäsukaisuus suljetuissa kabineteissa, jossa poliittinen pääoma jää jälleen odottamaan nostajaansa tuloksetta”, Junnila sanoi.

Salista huudeltiin Junnilan harrastavan ”halpahintaista rokotepopulismia”.

Krista Kiuru huomautti Junnilalle, ettei tämän puheenvuoro ole Suomen rokotestrategian mukainen.

”Suomi on pieni lastu laineilla,, joka tekee kaikkensa rokotehankintojen eteen. Vihjailu siitä, että Suomessa pitäisi ottaa hätätilan näkökulmasta rokote käyttöön ilman, että sitä olisivat eurooppalaiset terveysviranomaiset hyväksyneet, on minusta kova juttu. Todella kova juttu”, hän vastasi.

Junnila vastasi tähän toteamalla, että hän siteerasi aiemmassa puheenvuorossaan pääministeri Sanna Marinin (sd) iltapäivälehdille antamia kommentteja.

Suomi saa oman osansa ensimmäisistä rokote-eristä EU:n yhteishankintojen kautta. Ensimmäisenä rokotteen saavat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan ja riskiryhmiin kuuluvat. Muiden kansalaisten rokottaminen aloitetaan, kun rokotetta on saatavilla enemmän. Eri arvioiden mukaan riittävä väestösuoja saavutetaan ensi kesään mennessä. Sanna Marin arvioi marraskuun lopulla Ilta-Sanomille, että prosessi voi viedä kauemminkin.

”Tulemme varmistamaan rokotteen saannin suomalaisille. Se ei poissulje sitä, ettemmekö voi myös kansainvälisesti pyrkiä toimimaan niin, että vähemmän vauraimmissa maissa rokotetta saadaan. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vauraat maat eivät haali itselleen varastoon kaikkia rokotteita, vaan sitä pyritään jakamaan tasapuolisesti eri maihin”, Marin linjasi samassa haastattelussa.