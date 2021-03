Valtioneuvoston kanslia on perjantaina tehnyt valmiuslakiin perustuvan päätöksen koronaviestinnän koordinoinnista. Julkisuudessa toimivaltuuden aktivoinnista on puhuttu viestinnän keskittämisenä valtioneuvoston kansliaan.

Päätöksen myötä Suomen valtionhallinnossa aletaan soveltaa valmiuslain 106 §:n 1 momentin mukaisia toimivaltuuksia koronaviestinnän johtamisessa ja yhteensovittamisessa. Eduskunta piti valtioneuvoston asiasta antaman asetuksen voimassa 11. maaliskuuta tekemällään päätöksellä.

Päätöksen mukaisesti ”valtioneuvoston kanslian viestintäosasto johtaa koronaviestintää valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä”.

”Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto yhteensovittaa valtionhallinnon virastojen ja muiden yksiköiden koronaviestintätoimia. Näiden viranomaisten tulee pitää viestintäosasto tietoisina niiden koronaviestinnän suunnitelmista ja toimenpiteistä”, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Viestintäpykälän aktivoinnin on uutisoitu aiheuttaneen valtionhallinnossa hämminkiä, kun lääkevirasto Fimea pidättäytyi kommentoimasta rokoteasiaa julkisuuteen, vaikka pykälää ei ollut vielä alettu soveltaa. Oikeuskansleri tutkii tapausta.

Oikeustieteilijät ovat myös arvostelleet viestinnän keskittämispäätöstä ja valmiuslain käyttöönottoa siten, että viestintä on keskeisiä perusteita.

Muun muassa julkisoikeuden dosentti ja yliopistonlehtori Matti Muukkonen on ihmetellyt, millä perustein Suomeen todettiin poikkeusolot ja miksi poikkeusolojen viestintäsäännös aktivoitiin. Muukkosen mukaan viestintäpykälän välttämättömyyttä ei ole pystytty perustelemaan uskottavasti, eikä sen tarpeella näin ollen hänen mielestään olisi pitänyt perustella myöskään poikkeusolojen julistamista. Hän katsoo, että valmiuslain 106.1 §:ää koskeva asetus tulisi kumota pikaisesti.

Muukkonen kritisoi valtioneuvostoa myös asetuksen epätarkkuudesta.

”[Eduskunnan] perustuslakivaliokunta näyttää syystäkin kritisoineen valtioneuvostoa asetuksen epätarkkuudesta. Siinä olisi ehdottomasti pitänyt mainita, että tämä koskee vain ja ainoastaan koronapandemiaa, eikä kaikkea valtionhallinnon viestintää”, Muukkonen kirjoitti Perustuslakiblogissa.

Alla aihetta koskevaa asiantuntijakeskustelua Twitterissä. Juttu jatkuu tviittien alla.

Keskustelussa asiaan ottaa kantaa muun muassa viestinnän yliopistonlehtori Kari Karppinen, jonka mukaan ”viestinnän keskittämisen perustelu kansalaisen oikeudella tietoon kuulostaa kieltämättä aika pahalta, joten ainakaan näiden viestinnällisten syiden viestiminen ei mennyt ihan putkeen”.

Näin valtioneuvosto tiedotti

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan ”keskeisin perusoikeus valtionhallinnon viestinnän kannalta on [kansalaisten] oikeus saada tietoja viranomaisten julkisista päätöksistä ja niiden valmistelusta”.

”Viranomaisilla on velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa, jotta kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan viranomaisen toiminnasta, vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin sekä valvoa etujaan ja oikeuksiaan”, valtioneuvosto toteaa.

”Koronaviestinnän koordinaation tehostamisen tavoitteena on, että kansalaiset ja yhteisöt saisivat selkeää ja ymmärrettävää tietoa epidemian kulusta, viranomaisten toimista koronaviruksen torjumiseksi sekä toimien perusteista. Viestinnällä voidaan vaikuttaa rajoitustoimien tehoon. Selkeän tiedon perusteella ihmisten on helppo toimia niin, että he voivat suojella itseään ja toisia koronatartunnoilta sekä estää viruksen leviäminen”, tiedotteen perustelut jatkuvat.

Valtioneuvoston kanslia korostaa tiedotteessaan, että vaikka virastojen ja muiden ministeriöiden tulee nyt pitää kanslian viestintäosasto tietoisina niiden koronaviestinnästä, ”muilta osin nämä virastot huolehtivat itsenäisesti viestinnästään”.

”Valtioneuvoston kanslia ei anna viestinnän sisältöjä koskevia määräyksiä valtionhallinnon viranomaisille”, kanslia kertoo.

Viranomaisilla ja virkamiehillä on velvollisuus viestiä vastuulleen kuuluvista asioista ja ”valmiuslain viestinnän johtamista koskevan pykälän käyttöönotto ei tätä velvollisuutta poista”, kanslia jatkaa.

”Tilanteen laajuus ja koronaviestinnän tehostaminen” vaativat valtioneuvoston kanslian viestintäosaston vahvistamista muista ministeriöistä ja virastoista tehtävillä henkilösiirroilla.

Päätös viestinnän keskittämisestä on voimassa 30. huhtikuuta 2021 saakka, kuitenkin enintään niin kauan kuin valmiuslain mukaiset poikkeusolot vallitsevat Suomessa. Sitä ei sovelleta esimerkiksi tasavallan presidentin kansliaan, riippumattomiin tuomioistuimiin ja riippumattomiin laillisuusvalvojiin, eikä̈ eduskunnan virastoihin ja eduskunnan alaisiin laitoksiin, kuten Kelaan. Päätöstä ei myöskään sovelleta kuntiin tai kuntayhtymiin.

Perustuslakivaliokunta tukee kuntavaalien siirtoa

Eduskunnassa perustuslakivaliokunta näytti perjantaina vihreää valoa hallituksen esitykselle kuntavaalien siirrosta.

”Perustuslakivaliokunta ehdottaa kuntavaalien siirtämistä koskevan lain hyväksymistä. Valiokunnan mietintö on yksimielinen”, perustuslakivaliokunta tiedotti.

Valiokunta suhtautuu kriittisesti vaalien siirtopäätöksen ajoituksesta.

”Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotus vaalipäivän siirtämisestä tehtiin merkittävän myöhään suhteessa säännönmukaiseen vaalipäivään. Esimerkiksi kuntavaalien ehdokaslistojen jättöpäivä on ollut 9.3.2021 ja ehdokaslistojen vahvistamispäivä 18.3.2021. Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota, että vaalipäivän siirron ennakollisen toimeenpanon ja siihen liittyvän ohjeistuksen johdosta vaalien toimeenpanosta vastaavilla viranomaisilla on syntynyt epäselvyyttä ohjeistuksen suhteesta voimassa olevaan lainsäädäntöön. Erityisesti epäselvä oikeudellinen tilanne on ollut siten omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä ehdokasasettelussa ja ehdokkaiden asemassa”, valiokunta toteaa.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että kesäkuun vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa elokuun alussa.

”Hallituksen esityksessä ajankohdaksi esitettiin syyskuun alkua, mitä perustuslakivaliokunta piti periaatteellisesti ongelmallisena. Uuden valtuuston valitsemisen ja vaalituloksen vahvistamisen vuoksi nykyiset valtuustot menettävät vaaleihin perustuvan poliittisen legitimiteettinsä. Kansanvaltaisuuden toteutumisen näkökulmasta on siten valiokunnan mielestä perusteltua, että uusi valtuusto ryhtyy toimeensa mahdollisimman pian vaalituloksen selvittyä”, valiokunta toteaa.

Perustuslakivaliokunta pitää erityisen tärkeänä ”sen varmistamista hyvissä ajoin, että vaalit pystytään järjestämään vaarantamatta ihmisten terveyttä ja siten, että kaikki äänioikeutetut voivat käyttää äänioikeuttaan”.

”Valiokunta painottaa tarvetta varmistaa vaalien terveysturvallinen toteutuminen kesäkuussa myös asianmukaisella ohjeistuksella. Valtioneuvoston on lisäksi syytä selvittää kirjeäänestyksen soveltamisalan laajentamista esimerkiksi nyt käsillä olevan kaltaisiin tilanteisiin.”

LUE MYÖS: