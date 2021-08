Antti Häkkänen (kok) on edennyt poliittisella urallaan nopeasti. ”Viime kädessä kokoomuksen kenttä valitsee puheenjohtajansa”, hän sanoo.

200 kansanedustajaa. Antti Häkkänen (kok) on edennyt poliittisella urallaan nopeasti. ”Viime kädessä kokoomuksen kenttä valitsee puheenjohtajansa”, hän sanoo.

200 kansanedustajaa. Antti Häkkänen (kok) on edennyt poliittisella urallaan nopeasti. ”Viime kädessä kokoomuksen kenttä valitsee puheenjohtajansa”, hän sanoo.

Antti Häkkäsen kulku politiikan portaissa ja myös puolueessaan kokoomuksessa on sujunut virtaviivaisesti kohti huippua.

LUE LAAJA HAASTATTELU KOKONAAN Kansanedustaja Antti Häkkäsellä on edessä valinta kokoomuksen kuningastiellä – Nostaa esiin hallituksen ”arvottoman näytelmän”

Syksyn 2020 kokoomuksen puoluekokouksessa Häkkänen valittiin jo kolmannelle varapuheenjohtajakaudelle. Äänimäärä varapuheenjohtajaäänestyksessä oli kolmatta kertaa suurin, mikä tarkoittaa sitä, että hän pysyi kokoomuksen epävirallisessa hierarkiassa kakkosena heti puheenjohtaja Petteri Orpon jälkeen.

200 kansanedustajaa: Antti Häkkänen Toisen kauden kansanedustaja Mäntyharjusta, Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja. Toimi oikeusministerinä Sipilän hallituksessa 2017–2019. Uusi Suomi haastattelee juttusarjassa kaikki kansanedustajat kuluvan vaalikauden aikana. Lue sarjan jutut täältä.

Yleinen näkemys on, että Häkkänen on varapuheenjohtajistoon nyt myös kuuluvan Elina Valtosen tavoin vahvoilla, kun Orpolle ennemmin tai myöhemmin haetaan seuraajaa.

Kokoomuksen seuraava varsinainen puoluekokous on vuonna 2022, jolloin Häkkäsen rooli puolueessaan joka tapauksessa muuttuu. Kokoomuksen vakiintunut käytäntö kun on, että kolme kautta varapuheenjohtajana on maksimi. Silloin näemme, palaako puolueensa kuningastietä kulkenut mies puoluejohdosta niin sanotusti riviin vai lähteekö yrittämään kalifiksi kalifin paikalle.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 2.12.2020 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

Häkkänen vastaa videolla kolmeen kysymykseen.