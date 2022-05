Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on kääntynyt laskuun, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö STM.

Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa hoidettavien koronapotilaiden määrä on huhtikuun aikana kääntynyt laskuun. Myös jätevesiseurannan tulokset viittaavat epidemian laskusuuntaan.

Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on nyt 0,75–0,85. Edellisellä raportointikerralla pari viikkoa sitten 20. huhtikuuta luku oli 0,80–0,90. Alle yhden arvio tehollisesta tartuttavuusluvusta kuvaa epidemian laskutrendiä. Eri ikäryhmissä epidemia voi kuitenkin edetä eri tahtiin.

Aalto on rauhoittumassa

Tällä (1.–2.5.2022) ja viime (24.–25.4.2022) viikolla kerättyjen jätevesinäytteiden perusteella koronaviruksen RNA:n kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla, mutta viiden viimeisen mittauskerran perusteella kehityssuunta on valtakunnallisesti kääntynyt laskuun.

”Tämä aalto on rauhoittumassa”, johtava asiantuntija Tuija Kumpulainen STM:stä sanoi tiedotustilaisuudessa.

Viime viikon ja sitä edeltävän viikon (viikot 16–17, 18.4.–1.5.) aikana erikoissairaanhoitoon tuli yhteensä runsaat 600 uutta koronapotilasta. Uusien koronapotilaiden määrä on laskenut huhtikuussa, jota ennen potilaita tuli hoitoon kahden viikon ajanjaksolla yli 800.

Myös tehohoidon tarve on kääntynyt maaliskuun jälkeen laskuun. Viikkojen 16–17 aikana tehohoitoon tuli 38 uutta koronapotilasta, kun kahdella edeltävällä viikolla tehohoitoon päätyi 58 uutta koronapotilasta.

Eilen keskiviikkona sekä teho-osastoilla että muilla erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla olevista koronapotilaista yli 40 prosenttia oli hoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronavirustaudin vuoksi.

Perusterveydenhuollossa puolestaan oli eilen yhteensä 471 koronapotilasta. Huhtikuussa potilaiden määrä on lähtenyt selkeään laskuun, vaikka kokonaismäärä on edelleen korkealla tasolla. Myös noin 40 prosenttia perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavista koronapotilaista oli hoidossa ensisijaisesti muusta syystä.

Näin rokotussuositus laajenee

Tänään on julkaistu THL:n uusi rokotussuositus. Kyseessä ei ole mitenkään suuri laajennus aikaisempaan suositukseen.

Jo aikaisemmin neljänsiä koronarokoteannoksia on suositeltu 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille sekä 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille. Nyt neljänsiä koronarokoteannoksia suositellaan myös niille iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet.

Johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä kuvaa, että kyse on henkilöistä, joiden terveydentila sen verran heikko, että kohdatessaan infektion he joutuisivat yleisoireista johtuen sairaalahoitoon, eivätkä välttämättä enää kuntoutuisi niin hyvin, että pääsisivät vielä kotiin.

”Nyt halutaan heillekin antaa mahdollisuus tähän neljänteen annokseen, koska tällä pyritään siihen, että näillä henkilöillä olisi mahdollisuus jatkaa kotona, eikä joutua sairaalahoitoon”, Kontio sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tarkoitus on pyrkiä estämään heikossa kunnossa olevien tartuntoja – ei niinkään estämään vakavaa tautia.

”Vaikka rokotteiden suojateho tartuntaa vastaan on heikko, se antaa kuitenkin lyhytaikaisen suojan myös tartuntaa vastaan”, Kontio sanoi.

Rokotukset suojaavat vakavammilta tautimuodoilta edelleen hyvin. Siksi edes riskiryhmiin aiemmin lasketuille henkilöille ei vielä tarvita tehosteannoksia.

”Tämä tulee varmasti ajankohtaiseksi, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se on vasta syksyllä.”

Mika Salminen: Rauhallinen kesä tulossa

Johtaja Mika Salminen THL:stä toteaa, että pandemian taittuminen normaaliin kesä–talvi-sykliin saattaa viedä vielä jonkin aikaa.

”Kesää voi odottaa ihan hyvillä mielin ja pitäisi olla ihan rauhallista”, Salminen sanoi.

Nähtävästi jää, kuinka nopeasti tilanne syksyllä muuttuu, hän arvioi. Salminen arvelee, että korona saattaisi alkaa levitä syksyllä tai orastavasti jo loppukesästä, mutta ennustaminen on hyvin hankalaa.

Suomessa 18 vuotta täyttäneistä yli 87 prosenttia on saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja 64 prosenttia kolme rokoteannosta. 60 vuotta täyttäneistä yli 86 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta, ja 80 vuotta täyttäneistä 52 prosenttia on saanut neljännen rokoteannoksen.

Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 1.5.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 4 063. Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana (18.4.–1.5.) menehtyneitä on kirjattu 474, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 337. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä eli mediaani on 83 vuotta. Koronaan liittyvien kuolemien määrä on kasvanut tartuntojen levitessä laajasti myös ikääntyneiden keskuudessa.

